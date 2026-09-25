La SACM organiza en Oaxaca el foro «Derechos de autor/Arte y cultura por la paz»

La sacm reafirma su compromiso de garantizar que toda creación sea respetada, protegida y remunerada de forma justa

El Teatro Macedonio Alcalá recibió a figuras destacadas de la composición

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con el propósito de abrir un espacio de diálogo entre creadores musicales y la sociedad civil, la Sociedad de Autores y Compositores de México (sacm) llevó a cabo el foro «Derechos de autor/Arte y Cultura por la Paz» en el emblemático Teatro Macedonio Alcalá de esta capital. El encuentro centró sus reflexiones en el respeto al derecho de autor como un derecho humano fundamental, además de visibilizar el poder de la música en la construcción de la paz, la identidad y la convivencia social.

Bajo la premisa de que «defender los derechos de autor es defender la dignidad humana, el trabajo creativo y la diversidad cultural», la inauguración estuvo a cargo de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barón Ortiz, con la representación del Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, y el maestro Arturo Márquez, vicepresidente ejecutivo de la SACM.

En su mensaje Karina Barón resaltó la importancia de la visita de tan importantes creadores y resaltó la importancia de la música como vía para la construcción de la paz, el bien anhelado por toda la sociedad, así como la defensa de las creaciones.

Destacó que la música forma parte de la vida en las comunidades, donde, dijo, nos acompañan desde el nacimiento hasta el final de nuestras vidas.

La primera mitad de la jornada abrió con la mesa «sacm y la defensa de los derechos de autor», moderada por el licenciado Omar Lugo, director de Licencias y Recaudación de la sacm. En este panel participaron los destacados compositores Jaime Flores, Memo Méndez Guiú, Mary Morín, Roberto Belester, Bruno Danzza y Xavier Santos, así como Adolfo Tapia, director de Atención a Socios.

Durante la sesión se detallaron las principales acciones de la Sociedad de Autores y Compositores de México —sociedad de gestión colectiva fundada en 1945 que hoy respalda a más de 40 000 socios— en favor de la comunidad autoral. Los ponentes abordaron temas como la recaudación y distribución de regalías, la atención personalizada y el reto de adaptarse a una industria en constante cambio, por mencionar algunos.

Como referente global, la sacm reafirma su compromiso de garantizar que toda creación sea respetada, protegida y remunerada de forma justa. De esta manera, se asegura el sustento de los creadores que día a día enriquecen el patrimonio musical del país.

Posteriormente se dio paso al panel «Arte y cultura por la paz», con el maestro Nathanael Lorenzo como moderador, el cual reunió a figuras del medio autoral y la academia como los maestros Arturo Márquez, Gil Rivera, Chogo Prudente, Eladio Acosta, Omar Zavaleta, Jorge Pech, y Arturo Fajardo.

Los ponentes dialogaron sobre su experiencia en el medio y el impacto positivo de la música en el tejido social. Asimismo, enfatizaron la necesidad de promover narrativas que resalten la diversidad y el respeto, consolidando al arte como una herramienta clave para la transformación y la pacificación.

El foro «Derechos de autor/Arte y cultura por la paz», que tuvo lugar el viernes 25 de septiembre, cerró con broche de oro mediante una entrañable bohemia en la que los compositores compartieron su talento de forma íntima con el público oaxaqueño.