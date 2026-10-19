Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Bloquea San Juan Luvina carretera a Tuxtepec ante la falta de respuesta a demandas

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS DIRECCIONES DE NOTICIAS Y REPORTEROS(AS)

A nombre de la comunidad de San Juan Luvina, perteneciente al municipio de San Pablo Macuiltianguis, nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta para solicitar su valioso apoyo en la difusión de la siguiente información de interés público:

El día de hoy, 19 de octubre, se da cumplimiento a la determinación de nuestra Asamblea Comunitaria de bloquear la carretera federal que conduce a Tuxtepec.

Esta medida drástica se toma ante la total falta de respuesta por parte del Presidente Municipal de San Pablo Macuiltianguis, quien se ha negado a entregar los recursos presupuestales municipales que legalmente le corresponden a la Agencia de San Juan Luvina.

Agradecemos de antemano su solidaridad y el espacio en sus importantes medios de comunicación para visibilizar nuestra demanda de justicia y respeto a los derechos de nuestra comunidad.

ATENTAMENTE,
Comunidad de San Juan Luvina, San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca.

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