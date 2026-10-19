Bloquea San Juan Luvina carretera a Tuxtepec ante la falta de respuesta a demandas

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LAS DIRECCIONES DE NOTICIAS Y REPORTEROS(AS)

A nombre de la comunidad de San Juan Luvina, perteneciente al municipio de San Pablo Macuiltianguis, nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta para solicitar su valioso apoyo en la difusión de la siguiente información de interés público:

El día de hoy, 19 de octubre, se da cumplimiento a la determinación de nuestra Asamblea Comunitaria de bloquear la carretera federal que conduce a Tuxtepec.

Esta medida drástica se toma ante la total falta de respuesta por parte del Presidente Municipal de San Pablo Macuiltianguis, quien se ha negado a entregar los recursos presupuestales municipales que legalmente le corresponden a la Agencia de San Juan Luvina.

Agradecemos de antemano su solidaridad y el espacio en sus importantes medios de comunicación para visibilizar nuestra demanda de justicia y respeto a los derechos de nuestra comunidad.

ATENTAMENTE,

Comunidad de San Juan Luvina, San Pablo Macuiltianguis, Oaxaca.