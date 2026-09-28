Rachel provocará lluvias fuertes a intensas en Istmo, Costa y Sierra Sur

Los vientos se incrementarán, con mayor afectación en la zona costera, donde se esperan velocidades de 40 a 50 km/h

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias muy fuertes a localmente intensas en el Istmo, la Costa y la Sierra Sur, así como lluvias de ligeras a moderadas en las demás regiones, acompañadas de tormentas eléctricas en zonas altas.

Estas condiciones estarán asociadas a la humedad generada por la amplia circulación exterior de la tormenta tropical “Rachel”.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los vientos se incrementarán, con mayor afectación en la zona costera, donde se esperan velocidades de 40 a 50 km/h, asociadas con oleaje elevado, mar picado y corrientes de resaca.

En zonas serranas continuarán las nieblas densas, que podrían reducir significativamente la visibilidad horizontal, incluso a menos de 100 metros.

Las temperaturas presentarán pocos cambios, con ligeros descensos únicamente en zonas donde se registre mayor presencia de lluvias.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 28 grados.

Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

Cuenca del Papaloapan, mínima de 21 y máxima de 32 grados.

Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

Mixteca, mínima de 14 y máxima de 28 grados.

Sierra de Flores Magón, mínima de 14 y máxima de 30 grados.

Sierra de Juárez, mínima de 10 y máxima de 25 grados.

Sierra Sur, mínima de 8 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y X @CEPCyGR_GobOax.