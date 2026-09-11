Oaxaca, cuna de la Transformación y el Humanismo: Salomón Jara

Durante el informe de Sheinbaum en el Corazón Cultural de México, Jara Cruz reconoce que el trabajo en equipo ha transformado la vida de miles de familias

La Presidenta de México afirmó que seguirá apoyando al Gobernador para traer más beneficios a Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco de la gira presidencial de rendición de cuentas “Honestidad y resultados” de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en el corazón cultural del país y cuna de la Transformación y el Humanismo mexicano, el Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz reconoció el trabajo en equipo entre ambos niveles de gobierno, que ha logrado transformar la vida del pueblo de Oaxaca.

“Bienvenida nuevamente a Oaxaca, corazón cultural de México y cuna del Humanismo Mexicano, esta tierra que vio nacer la Transformación, la recibe con el corazón abierto y los brazos extendidos” declaró ante miles de ciudadanos y ciudadanas quienes con la consigna ¡Presidenta, presidenta! Hacían retumbar el Auditorio Guelaguetza, espacio emblemático de encuentro de las 16 culturas originarias y el pueblo afromexicano.

Durante su mensaje, Jara Cruz resaltó que, a Oaxaca y a todo el país le espera algo muy bueno para el próximo 2027; ya que se van a destinar más de 1 billón de pesos en beneficio de las 43 millones de personas que hoy reciben uno de los 18 programas de Bienestar prioritarios.

En Oaxaca, la gente ve y vive la transformación

Afirmó que, “bajo el liderazgo; con visión, compromiso y responsabilidad que la caracteriza, el país tiene rumbo y avance en su transformación. Gracias a la coordinación permanente, a la estrategia que usted encabeza y al trabajo de nuestras instituciones, Oaxaca se está posicionando como un estado que da pasos firmes por la seguridad de su pueblo, logramos ser la quinta entidad más segura del país y seguiremos dando resultados”.

Precisó que, solo trabajando mano a mano, Presidenta y Gobernador, se han logrado proyectos estratégicos como la modernización de la refinería, la ampliación de puertos y aeropuertos, la construcción de caminos y carreteras, infraestructura hidráulica, viviendas, el equipamiento de nuevos hospitales y la consolidación del proyecto Ciudad Salud- Ñuu Tata, viviendas, entre otros rubros.

Teniendo como escenario la Rotonda de la Azucena, compartió a Sheinbaum Pardo que, partiendo de la Reforma Constitucional impulsada en su primer año de Gobierno, mediante la cual se reconocieron a los pueblos originarios como sujetos de derecho, y como ella misma lo enseñó, hacer las cosas “de abajo para arriba, escuchando al pueblo”, hoy Oaxaca inicia el proceso de renovación constitucional, para que el nuevo pacto social sea reflejo de la realidad, la diversidad y la interculturalidad.

“Estamos aquí para rendirle cuentas al estado de Oaxaca”: Claudia Sheinbaum

Al rendir su informe, la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum afirmó que, la Cuarta Transformación tiene dos grandes pilares: el reconocimiento de los pueblos originarios y, el segundo, que tiene una base muy fuerte en Oaxaca, el Humanismo Mexicano.

Al enumerar las acciones y programas que se han otorgado a la entidad, la Jefa del Ejecutivo Federal reconoció el trabajo y la entrega de Jara Cruz en favor del pueblo oaxaqueño, y reiteró que seguirá apoyándolo para lograr más beneficios como la entrega de uniformes para las niñas y los niños de la entidad.

Explicó que, en Oaxaca, cada año se benefician a más de 1.7 millones de personas con alguno de los programas Bienestar, mediante los cuales se aplican 36 mil 342 millones de pesos.

Asimismo, puso de ejemplo a Oaxaca por la creación de programas únicos para beneficiar la preservación, protección y producción del maíz nativo, en este sentido, afirmó que en la entidad nació un nuevo programa federal: “El maíz es la raíz”, mediante el cual se otorgan a pequeños productores equipamiento para fomentar y reforzar la siembra y comercialización del grano.

“Queremos mucho a Oaxaca, trabajamos con mucha coordinación con Salomón y siempre, siempre vamos a estar cerca, jamás vamos a traicionar al pueblo”, afirmó Sheinbaum Pardo.