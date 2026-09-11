Recibe la Barra Mexicana de Abogados capítulo Oaxaca, la iniciativa de Nueva Constitución

El Consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, e integrantes de la Comisión Redactora, expusieron la propuesta de nueva Constitución en la entidad

OAXACA, oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con el objetivo de socializar, debatir y abonar ideas, el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, acompañado de los abogados Juan Gómez Pérez y Manuel de Jesús López, integrantes de la Comisión Redactora, presentaron el proyecto constitucional ante integrantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Oaxaca (BMA).

La propuesta ordenada en 81 artículos y siete títulos, tiene la visión gubernamental y del gabinete donde el eje principal es la interculturalidad, reconociendo el bagaje cultural de la entidad, con sus pueblos originarios, lenguas, respetando sus derechos humanos y visión, sin dejar de fortalecer su autonomía y jurisdicción de sus sistemas normativos.

“En este texto tratamos de adjuntar, el qué es ser oaxaqueño. Recordemos que el 70 por ciento de nuestra población proviene de un pueblo originario, por eso escuchamos las voces de las 8 regiones a través de 25 foros en los que participaron más de 8 mil 500 personas, incluidas abogados, y en los que expusieron problemas y demandas mediante más de mil 800 propuestas, a las que se suman 129 iniciativas ya existentes”, destacó Vásquez Sagrero.

Reconocen abogados trabajo del Ejecutivo

Durante su intervención, las y los integrantes de la BMA reconocieron el trabajo del Ejecutivo en la presentación de la iniciativa de Constitución. En palabras de su presidente, José de Jesús Silva Pineda, consideraron un momento histórico en el plano legal y jurídico de Oaxaca.

“Agradecemos la apertura de la Consejería Jurídica por permitir abonar al diálogo. Además, nos acercaremos con el Congreso del Estado para hacer nuestras aportaciones, criterios y sumar en lo que consideramos hará más perfectible la propuesta, para dejar un precedente en el desarrollo económico, político y social del estado”, señaló Silva Pineda.

Durante la charla, las y los abogados coincidieron en que se necesitan traductores en lenguas originarias, abordar temas actuales como la neurociencia, darle su respectiva importancia al tequio, detallar más el tema de las aportaciones municipales, abonar en la certeza y tenencia de la tierra, además de dar certeza jurídica a los pueblos.

Finalmente, las abogadas Alma Franco, Xóchitl Raquel Pérez y Estefanía González Ramos, reconocieron el trabajo de la propuesta de Reforma por ser un Gobierno abierto, que escucha todas las voces, por lo que, junto con la Barra de Abogados, buscarán próximos acercamientos con el Legislativo para nutrir la propuesta a la nueva Constitución de Oaxaca.