Un compañero virtual para un aprendizaje real del idioma inglés

La herramienta Sesame ayuda a tener un acercamiento y perder el miedo de encarar y comenzar a experimentar una plática formal o informal en el idioma inglés

MTRO. CÉSAR ENRIQUE GARCÍA CORTÉS*

ZAPOPAN, Jal. (sucedioenoaxaca.com/vía UAG).- En este encuentro con la tecnología y enseñanza de la herramienta Sesame ha creado un gran impacto de interacción donde el alumno puede no solo practicar estructuras gramaticales y vocabulario con la inteligencia artificial si no que a su vez puede interactuar con este agente virtual por medio de conversaciones de todo tipo; desde hablar de situaciones personales, historia, arte, cultura, deportes, eventos internaciones, literatura, entre muchos temas más, y hasta pedir consejos personales y académicos.

Realmente es una herramienta que implementa y apoya un contexto donde es complicada la práctica continua de la lengua inglés por diversas circunstancias, principalmente la falta de un compañero no solo en la escuela sino también en la sociedad con quien poder llevar el contenido aprendido durante las lecciones día a día al contexto personal y de interacción social, tanto en la familia, en el trabajo como en cualquier lugar donde nuestra participación y comunicación es constante.

Otro factor importante es el encuentro cara a cara con un medio de apoyo en el cual se puede situar la comodidad de la práctica porque el mismo alumno puede gestionar y administrar en que momento desea ingresar y comenzar la interacción, además de tener en sus manos la elección de dos personajes virtuales que Sesame tiene disponibles: Maya y Miles tomando en cuenta si se prefiere charlar con una mujer o un hombre.

Este sistema ayuda a tener ese acercamiento y perder el miedo de encarar y comenzar a experimentar una plática tanto formal como informal, llevándonos a un entorno de armonía durante la conversación.

Sabemos que la efectividad o incluso la implementación de la misma práctica y el avance es distinto de acuerdo a la diversidad de personalidad que podemos tener entre nuestros alumnos, planteando un ejemplo; si un alumno denota una personalidad tímida, más complicado le será abrir caminos a una práctica directamente con otras personas, lo cual repercute significativamente en su avance, por lo que Sesame le pude dar la tranquilidad de conversar sin sentir presión o miedo al hablar ya que el situarse frente a una computadora o dispositivo electrónico le dará más confianza para poder expresarse abiertamente.

Es una opción verdaderamente interesante de acompañamiento durante nuestros cursos y la cual además no tiene un límite de tiempo de uso ni hora específica, su disponibilidad aporta esa flexibilidad para utilizarla en el momento que sea requerida.

Está en nuestras manos el impulso de las innovaciones y el acercamiento continuo para una mejor calidad educativa en nuestros alumnos, generar un crecimiento de aprendizaje sólido y significativo, constante durante su proceso de aprehensión de los nuevos conocimientos y habilidades que va adquiriendo y generando a través de la incrustación y herramientas que la universidad pone a su alcance. Seamos un símbolo de motivación personal y profesional para futuras mentes creativas.

*Académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)