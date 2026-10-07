IEEPCO premia a ganadoras del Concurso de Video “Así vivimos la democracia”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo la Ceremonia de Premiación del Concurso de Video “Así vivimos la democracia”, cuyo objetivo fue visibilizar, mediante recursos audiovisuales, las experiencias y reflexiones de las mujeres sobre el ejercicio cotidiano de la democracia en Oaxaca.

En su mensaje de bienvenida, la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación del IEEPCO, Jessica Jazibe Hernández García, destacó que el concurso que se realiza por primera vez en el Instituto buscó generar un espacio para que mujeres jóvenes, con discapacidad, indígenas, afromexicanas, adultas mayores y de la diversidad sexual y de género compartieran sus experiencias, bajo los enfoques de género, derechos humanos e inclusión.

En la ceremonia también participaron las Consejeras Electorales e integrantes de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, Zaira Alhelí Hipólito López y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas quienes felicitaron a las participantes y reconocieron la iniciativa de este concurso que contribuye a visibilizar la diversidad.

En esta edición participaron mujeres de entre 19 y 50 años de edad, provenientes de municipios como Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, Ocotlán de Morelos y Juchitán de Zaragoza. Los trabajos abordaron temas como la accesibilidad en la participación política mediante la Lengua de Señas Mexicana (LSM), el uso de lenguas originarias, la participación en espacios universitarios y comunitarios, así como los sistemas de cargos.

En su intervención, la Consejera Presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, agradeció a las participantes por recordarnos, con sus imágenes, sus palabras y sus historias, que la democracia no solamente se vota: se vive, se ejerce, se defiende y se construye todos los días.

Durante la ceremonia se presentaron los trabajos “Cómo vivimos la democracia las mujeres jóvenes indígenas”, de Rosa Edith López Montero, aborda la democracia desde el trabajo, el liderazgo y el arraigo cultural en lengua zapoteca, “Voto con LSM”, de Blanca Flor Pineda Domínguez, destaca la importancia de garantizar el acceso a información electoral clara y accesible mediante la Lengua de Señas Mexicana y “La mujer en la comunalidad. Voces desde Santa Justina Ecatepec, Tlaxcala.”, de Parastoo Anita Mesri, recupera el testimonio de una mujer que participa en la vida comunitaria y reflexiona sobre el papel de las mujeres en los sistemas de cargos.

Asimismo, se proyectaron los trabajos ganadores del concurso. El Tercer Lugar fue para “Así vivimos la democracia”, de Blanca Yunnuén Díaz Sumano, quien recupera las voces de mujeres de distintas edades de Santiago Apóstol, Ocotlán de Morelos, para abordar la equidad, la justicia y la democracia en zapoteco y español. Recibió un reconocimiento y un set de iluminación fotográfico profesional.

El Segundo Lugar correspondió a “Voto sin barreras”, de Karla Jazive Mendoza Lavareiga, trabajo que destaca la importancia de una comunicación electoral accesible e incluyente para las personas con discapacidad auditiva. Recibió como premio un teléfono celular Pixel 10 y audífonos inalámbricos

El Primer Lugar fue para “¿Y tú, cómo vives la democracia?”, de Valentina Vargas Robles, video que reflexiona sobre la democracia en el ámbito universitario y la participación en la toma de decisiones de alumnas, maestras y trabajadoras. Como premio, recibió una laptop modelo FX607V.

En la ceremonia también estuvo presente el representante de Nueva Alianza Oaxaca, Lorenzo Venegas; la Directora de la Biblioteca Pública Central “Margarita Maza”, Tanairí del Rocío Cortés Loyola; la Titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación, Danelly Reyes Alavez; personal del Instituto, familiares de las participantes y público en general.