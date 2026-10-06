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Persistirán lluvias intensas en diversas regiones de Oaxaca

Se mantiene un escenario de mar picado, con oleaje elevado de hasta 2.5 metros de altura

    OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias de intensidad variable, algunas localmente intensas, especialmente en la Sierra Sur, Costa, Istmo, Cuenca del Papaloapan, Sierra Mazateca y Sierra de Juárez, acompañadas de actividad eléctrica.

    Lo anterior se debe a la presencia de dos zonas de baja presión con potencial alto para desarrollo ciclónico, una al sur de las costas de Oaxaca y otra sobre el suroeste del golfo de México, además del frente frío número 1 y el arrastre de humedad de la vaguada monzónica, condiciones que favorecen la inestabilidad y el ingreso de humedad hacia el interior del estado.

    De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se mantiene un escenario de mar picado, con oleaje elevado de 2 a 2.5 metros de altura, dependiendo de la región.

    En zonas serranas se presentarán bancos muy densos de niebla, que podrían reducir la visibilidad horizontal a menos de 50 metros. Asimismo, el exceso de humedad puede incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra, crecidas de ríos, arroyos y quebradas, así como inundaciones repentinas en zonas bajas.

    Las temperaturas para este día son las siguientes:

    • Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 29 grados.
    • Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 33 grados.
    • Cuenca del Papaloapan, mínima de 21 y máxima de 33 grados.
    • Costa, mínima de 22 y máxima de 34 grados.
    • Mixteca, mínima de 14 y máxima de 29 grados.
    • Sierra de Flores Magón, mínima de 17 y máxima de 32 grados.
    • Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 24 grados.
    • Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

    Se exhorta a la población a evitar cruzar ríos, arroyos, quebradas o zonas inundadas, aunque parezcan tener poca profundidad; mantenerse alejada de estos cuerpos de agua durante lluvias intensas; evitar permanecer cerca de árboles, estructuras inestables, vallas o ramales eléctricos durante tormentas; asegurar techos, ventanas y objetos que puedan ser levantados por el viento, y evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

    Ante una situación de emergencia, la población puede comunicarse al 911 o a Protección Civil de su localidad. La CEPCyGR continuará monitoreando las condiciones meteorológicas y coordinará las acciones de respuesta necesarias.

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