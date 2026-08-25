Buzones Comunitarios: estrategia para agilizar la búsqueda de personas en Oaxaca

Este mecanismo permitirá recibir información de manera segura y anónima

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En Oaxaca fue presentada la estrategia de buzones comunitarios, una herramienta que permita fortalecer y agilizar la localización y búsqueda de personas desaparecidas en el territorio estatal.

Con la finalidad de fortalecer los canales de recepción de información para estas labores, la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado (CLB Oaxaca), Michel Julián López, expuso diversas herramientas y protocolos de seguridad para una mayor eficacia en estas tareas.

Ante el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas de Oaxaca, familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, se presentó esta estrategia como mecanismo para recibir información de manera segura y anónima, que pueda generar insumos útiles para los procesos de búsqueda y localización.

La herramienta contempla protocolos de seguridad y medidas para la protección, clasificación y resguardo de la información recibida, considerando la participación de las familias en su diseño, operación y retroalimentación.

Con estas acciones, el Gobierno de Oaxaca refrenda su compromiso de mantener coordinación con familias, colectivos, organizaciones y sociedad civil, para fortalecer acciones de búsqueda y localización de personas desaparecidas.