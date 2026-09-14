Invitan a la presentación del poemario póstumo de Willy López Torres

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La Hemeroteca Pública de Oaxaca “Néstor Sánchez Hernández” invita a todo el público a la presentación del poemario póstumo He hallado mi final en tu camino, del periodistas y poeta Wilfrido López Torres, que se realizará el próximo sábado 19 de septiembre, a las 18:00 horas en ese centro cultural.

El director de la institución, Arend Briones Pérez, informó que esta actividad se efectuará en el marco del segundo aniversario luctuoso del comunicador originario de Tlacolula de Matamoros, quien dedicó más de cuatro décadas al periodismo y a la promoción de la lectura en Oaxaca.

Explicó que el poemario obtuvo en 1985 el primer lugar del Premio Estatal de Poesía de la Casa de la Cultura Oaxaqueña y fue publicado originalmente por esa institución en 1986, dentro de la colección “Siete Venado”.

Indicó que la reedición fue financiada por la maestra Sandra Ramos, esposa del periodistas y forma parte de las acciones para preservar y difundir la obra literaria del periodista oaxaqueño.

Agregó que la presentación, también coordinada con el Conversatorio de Periodismo y el Club de Lectura de Periodismo “Wilfrido López Torres”, será moderada por la maestra Cristina Salazar Acevedo y contará con la participación del periodista y poeta Víctor Ruiz Arrazola.

La presentación se realizará el próximo sábado 19 e septiembre, a las 18:00 horas, en la sede de la Hemeroteca Pública, ubicada en Reforma 501, esquina con Constitución, Centro Histórico de Oaxaca de Juárez, con entrada libre.