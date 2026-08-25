«La Máquina», una extensión del Atelier “Clot, Bramsen & Georges” de París en Oaxaca

FRANCISCO LIMÓN / OCTAVIO FERNÁNDEZ

El Taller “Clot, Bramsen & Georges”, uno de los más afamados de Francia, nació hace 121 años. A lo largo de su historia, este taller ha sido dirigido por cuatro generaciones de impresores provenientes de dos familias, que han sido copartícipes de obras fundamentales en la historia del arte de los siglos XIX, XX y XXI. Desde los impresionistas hasta la actualidad.

Después de estar ubicado en la rue du Cherche-Midi el taller se cambió a su actual lugar de residencia en la rue Vielle du Temple con la finalidad de agrandar el espacio de producción y utilizar diversas técnicas de impresión como la xilografía y el linóleo, enfocándose en tirajes pequeños con el máximo cuidado de su elaboración; lo que atrajo a una comunidad

de artistas de la época como Asger Jorn, Christo, Pierre Alechinsky, Bram van Velde, Roland Topor, Antonio Saura y Francisco Toledo, quien junto con Peter Bramsen, en los años setenta, imaginó crear un taller de litografía en Oaxaca, México. Es justo 50 años después que Francisco Limón y Christian Bramsen, hijo de Peter, materializaron este sueño.

Siguiendo la idea de estos precursores, Christian consiguió una máquina eléctrica J. Voirin de 1909, similar a la que opera en el taller de París, y Peter donó al proyecto una prensa manual de 1830, que data de la época de Auguste Clot, además de 10 piedras litográficas.

De esta forma, el proyecto que nació como herencia y extensión del Taller “Clot, Bramsen & Georges”, es el legado de una historia de casi tres siglos, en la que siempre han estado presentes los fundamentos de una

tradición gigantesca. También se ha pronunciado como un recinto permanente dedicado al arte, como resultado de un vínculo imprescindible entre Oaxaca y París, dos ciudades madres de dos culturas milenarias.

Con esta exposición celebramos los 10 años de existencia de este taller que se ha convertido en un lugar referente en Oaxaca.

La Máquina Taller-Galería invita a la inaguracion de la exposición colectiva “DECIMO” aniversario que se llevará a cabo el viernes 28 de agosto del 2026 a las 19:00 horas en la calle 5 de mayo # 413 Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.