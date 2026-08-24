Alexia Zúñiga presenta «Tierra Caliente», exposición y fotolibro, en Casa Garita

La artista propone un testimonio visual que nace tras la desaparición forzada de su hermano, Christian Zúñiga, ocurrida en 2018

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La exposición y presentación del fotolibro “Tierra Caliente” se realizará el día domingo 30 de agosto a partir de las 17:00 horas, en la sala de exhibición Garita Ex.

¿Cómo la violencia transforma a las personas que atraviesa? Esa es una de las preguntas que articulan este proyecto, donde el duelo, el vacío y el desplazamiento forzado se manifiestan como capas de una herida abierta. El libro y la exposición no buscan respuestas concluyentes, sino tender un puente entre la narración oral y la imagen, para preservar la memoria, embalsamar cada recuerdo y quizá hallar un cuerpo que permita seguir adelante.

Por una parte, el fotolibro es un testimonio visual e íntimo que aborda la desaparición forzada de Christian Zúñiga hermano de la autora, contando con una cuidada edición y diseño artesanal a cargo de Rigoberto Díaz Julián quien forma parte del Centro de las Artes del Libro, su manufactura fue realizada en conjunto con Central Fotográfica, Ojo Tres, La Encuadernateca y Editora T-Error. Este fotolibro se presentará y expondrá con una instalación de dibujo y fotografía.

Por otra parte, la presentación se acompañará de una instalación de dibujos, fotografías y una escultura de afelpado que integran el proyecto en una serie de prácticas artísticas multidisplinarias que permiten abordar tres fases: lo documental, lo testimonial, y lo onírico.

Este trabajo forma parte del Festival Internacional de Fotografía de México Fotoseptiembre; un festejo colectivo por y para la fotografía en México.

La exposición se presentará durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas,—fecha que convoca a la reflexión global sobre una herida abierta en nuestra América—, como un acto deliberado de cuidado y resistencia.

SOBRE LA ARTISTA

Alexia Zúñiga (Hidalgo, 1984) artista visual y docente radicada en Oaxaca. Su trabajo explora narrativas visuales centradas en el miedo y la incertidumbre como experiencias compartidas en contextos atravesados por la violencia, la vejez y la desinformación, habitando las sombras: de los sueños, las de la ausencia, y la de una espera. Su mirada reconstruye una cronología de lo acontecido para no olvidar, para no dejar de sentir, para entender una realidad que a menudo se asemeja a la ficción. Las explicaciones que algún día pedirán los hijos de su hermano exigen, desde ahora, un archivo que dé cuenta de lo que atraviesa y que en momentos cuesta nombrar.

SOBRE EL ESPACIO

Desde 2017, Casa Garita es un espacio independiente dedicado a la difusión y producción visual, que busca generar reflexión y diálogo sobre las relaciones entre el borde y el centro. A través de su sala de exhibición Garita Ex, el programa de Residencias Creativas y su editorial T-Error, Casa Garita se ha consolidado como un punto de encuentro para el arte contemporáneo en Oaxaca. Ubicado: Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat # 500, Santa Cruz Xoxocotlán, frente al puente de la Ex Garita.