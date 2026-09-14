Llama el gobernador Jara a disfrutar Fiestas Patrias en familia y en paz

Se desplegará un operativo de 419 elementos para cuidar a las familias en la capital oaxaqueña

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Como parte del orden, paz y gobernabilidad que se vive en la entidad oaxaqueña, el Gobierno del Estado garantizará el disfrute de todas y todos en las Fiestas Patrias 2026.

En la conferencia de prensa de este lunes ofrecida por el Gobernador Salomón Jara Cruz, se informó que la administración estatal brindará acompañamiento a todas las autoridades municipales en el marco de las actividades conmemorativas del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Para garantizar condiciones durante las actividades programadas en la capital de la entidad, se implementará un despliegue operativo coordinado. El dispositivo contempla un estado de fuerza de 419 elementos, 88 vehículos, 62 cámaras y seis drones.

Asimismo, se convocó a las administraciones municipales en las que se desarrollará el tradicional Grito de Independencia, a cuidar la movilidad de las familias y tomar medidas extraordinarias en materia de Protección Civil ante el manejo de pirotecnia. Para esto, ya se cuenta con una Agenda Preventiva elaborada con reuniones anteriores con el Gabinete de Seguridad.

Como muestra de la estabilidad que existe en Oaxaca, en la capital las familias podrán vivir y disfrutar de actividades como la Feria Mexicana y la tradicional Verbena Popular 2026, las cuales contarán con un despliegue operativo que protegerá y brindará seguridad a todas las personas asistentes.

Como parte de la Feria Mexicana 2026, se instalará del 14 al 16 de septiembre, en un horario de 18:00 a 21:00 horas, en la calle de Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico, donde se podrán encontrar juegos tradicionales y actividades como juegos de canicas, lotería, tiro al blanco, dardos al globo, pesca en peceras, futbolito, básquetbol, ruleta, toro mecánico y karaoke, además de premios y sorpresas.

El 15 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, se realizará la Verbena Popular “Sabores de la Patria”, con 36 stands gastronómicos en los que se ofrecerán gratuitamente platillos tradicionales como pozole, tacos, molotes, tlayudas, tamales, elotes y esquites, garnachas, dulces tradicionales y aguas frescas. Los espacios estarán ubicados en Valerio Trujano esquina con Flores Magón, así como en María Bustamante esquina con Vicente Guerrero, con la participación de 70 dependencias y organismos del Gobierno del Estado.

También, durante la tarde y noche del 15 de septiembre se realizará una serie de presentaciones musicales para deleitar a la población: a las 17:00 horas estará en la Alameda de León la Orquesta Primavera, en un homenaje a Juan Gabriel; a las 20:00 horas el grupo Inspector se adueñará del escenario; para las 22:00 horas subirán al mismo Los Errantes con corridos de la Sierra Juárez y para cerrar la noche, a las 00:00 horas, se presentará la Orquesta La Rebelión de Oaxaca.

El Gobierno de Oaxaca invita a la población a participar en esta celebración y disfrutar de las actividades preparadas para conmemorar las fiestas patrias en un ambiente de convivencia, tradición y seguridad.