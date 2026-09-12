Entrega Salomón Jara restauración del templo de San Melchor Betaza

La restauración del templo representó una inversión de 3.3 millones de pesos

SAN MELCHOR BETAZA, Oax. (suceddióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la entrega de los trabajos de restauración y conservación del templo de San Melchor Betaza y supervisó el avance de la primera etapa de construcción del nuevo plantel del Bachillerato Musical Comunitario, acciones que fortalecen la educación y preservan el patrimonio cultural de esta comunidad de la Sierra de Juárez.

La directora general del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, Petra Santos Villanueva, destacó la importancia de preservar el templo como parte de la historia y la identidad de San Melchor Betaza. Señaló que ubican su construcción a principios del siglo XVIII y que conserva elementos históricos como una campana fechada en 1741 y un órgano construido alrededor de 1835.

La funcionaria detalló que los trabajos de restauración y conservación contemplaron la consolidación de muros y bóvedas, intervención de la cubierta de la sacristía, sustitución de acabados del altar, rehabilitación de puertas de madera, restauración de pisos, mejoramiento de la iluminación interior y exterior, consolidación de capillas y pintura general del inmueble. La intervención representó una inversión de 3.3 millones de pesos.

Durante su visita, el Gobernador señaló que la educación es lo más importante y anunció que comenzarán los trabajos para establecer una universidad en San Melchor Betaza, con el propósito de ampliar las oportunidades de preparación profesional para las y los jóvenes de la región.

Jara Cruz afirmó que su gobierno continuará trabajando y realizando obras en todo el estado para atender las necesidades de las comunidades. En este sentido, destacó la inversión de 12.5 millones de pesos destinada a la primera etapa de construcción del nuevo plantel del Bachillerato Musical Comunitario.

Con estas acciones, el Gobierno de Oaxaca fortalece la infraestructura educativa, amplía las oportunidades de formación para las nuevas generaciones y contribuye a preservar el patrimonio histórico y cultural de San Melchor Betaza.