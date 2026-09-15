Inicia Feria Mexicana en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña

Permanecerá hasta el 16 de septiembre con juegos tradicionales y actividades para las familias

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) inauguró la Feria Mexicana, que se lleva a cabo hasta el 16 de septiembre, en el zócalo de la ciudad capital, con motivo del 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México.

Con juegos tradicionales y distintas actividades recreativas como canicas, lotería, dardos y toro mecánico, tiro al blanco, dardos y karaoke; inició la festividad que estará disponible en la calle Miguel Hidalgo de 18:00 a 21:00 horas.

La titular de la dependencia, Saymi Pineda Velasco resaltó que estas actividades permiten aprovechar los espacios públicos para la convivencia y disfrute de las familias, al tiempo que fortalecen el sentido de identidad y pertenencia.

Asimismo, destacó que se compartirán los sabores de la gastronomía mexicana en la verbena popular “Sabores de la Patria”, que se realizará el 15 de septiembre, a partir de las 18:00 horas, en las calles Valerio Trujano, Ricardo Flores Magón, Vicente Guerrero y Carlos María Bustamante.

En este espacio se ofrecerán: pozole, tamales, garnachas, tacos, molotes, tlayudas, esquites, elotes, dulces tradicionales y aguas frescas, mediante 36 stands en los que participarán 70 dependencias y organismos del Gobierno del Estado.