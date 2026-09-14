IEEPCO realiza “Diálogos Interseccionales: Voces del Cuaderno Cívico Digital”

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En el marco de la Semana de la Democracia, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana, llevó a cabo la actividad virtual denominada “Diálogos Interseccionales: Voces del Cuaderno Cívico Digital”.

El encuentro reunió a consejerías electorales y personas colaboradoras de las distintas ediciones del Cuaderno Cívico Digital, con el propósito de recuperar la historia de esta iniciativa, reconocer el camino recorrido y escuchar las experiencias, reflexiones y propuestas de quienes han contribuido a darle vida.

Al recuperar la memoria histórica del proyecto, la consejera electoral Zaira Alhelí Hipólito López habló sobre los antecedentes de la primera edición del Cuaderno Cívico Digital y el trabajo efectuado por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana para impulsar esta iniciativa desde el 2022.

Por su parte, el consejero electoral y presidente de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Manuel Cortés Muriedas, se refirió a la vigencia y continuidad del proyecto, así como a la importancia de fortalecerlo para responder a los nuevos contextos y formas de participación de la ciudadanía.

Como parte central del encuentro, Salvador Isidro Sánchez Pablo, participante de la segunda edición; Raziel Ortiz Miguel, de la cuarta edición, e Ingrid Verónica Olayo Velázquez, de la quinta edición, compartieron lo que significó colaborar en esta iniciativa y contribuir, desde sus respectivas experiencias y perspectivas, al diálogo sobre los asuntos de interés público.

Durante la actividad los participantes destacaron que el Cuaderno Cívico Digital, además de ser una publicación institucional, constituye un espacio para expresar ideas, compartir experiencias, propiciar la reflexión y participar en la construcción colectiva de ciudadanía.

Las conversaciones fueron moderadas por la maestra Luisa Rebeca Garza López, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, quien condujo los distintos momentos de diálogo y reflexión colectiva

En el encuentro también estuvieron presentes la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González; la consejera electoral Jessica Jazibe Hernández García, el consejero electoral Alejandro Carrasco Sampedro; el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; representaciones de los partidos políticos; la contralora general, Rosa Elia Vasquez Flores; así como funcionariado electoral.