Abrió exposición fotográfica de Graciela Iturbide en el CaSa

Se presentan imágenes tomadas durante la restauración de la Fábrica de Hilados y Tejidos la Soledad; la exposición estará hasta el 29 de noviembre de 2026

SAN AGUSTÍN ETLA, Oax. (sucedióoenoaxca.com/vía CASA).- El sábado 12 de septiembre se inauguró la exposición Graciela Iturbide: Centro de las Artes de San Agustín, en el marco de la conmemoración del XX Aniversario del Centro. La fotógrafa fue condecorada en 2025 con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, consolidándose como un referente de la fotografía en México y el mundo.

La fotógrafa Graciela Iturbide y el artista Francisco Toledo mantuvieron una amistad y colaboraron desde 1979, cuando él la invitó a fotografiar Juchitán. De ese trabajo surgió Juchitán de las mujeres (1979–1988). El vínculo de Iturbide con el CaSa comenzó antes de que este espacio abriera como Centro de Artes, cuando acudió a fotografiarlo.

El Centro de las Artes de San Agustín abrió sus puertas el 21 de marzo de 2006. Este edificio, construido en 1883 por Francisco Zorrilla Trápaga, funcionó durante muchos años como fábrica textil y quedó abandonado en la década de 1980. A finales de los ‘90, el artista Francisco Toledo conoció la Fábrica de Hilados y Tejidos la Soledad y, junto con el Gobierno del Estado de Oaxaca, fue adquirida y restaurada. Pensando en posibles usos para el edificio, finalmente se decidió dedicarlo a las artes.

La restauración del inmueble se realizó entre los años 2000 y 2006, la etapa final de este proceso estuvo a cargo de la arquitecta Claudina López Morales y participaron más de cien personas, organizadas en dos turnos para concluir la obra. Fue en estos últimos meses de trabajo que Graciela Iturbide visitó el edificio y fotografió el espacio, así como a algunos de los trabajadores.

La serie fotográfica del CaSa muestra un espacio en transformación y a quienes convirtieron la fábrica textil en un centro de las artes. Daniel Brena, director del CaSa, y Osman Domínguez, jefe de Actividades Artísticas fueron co-curadores en la muestra, para el desarrollo de la exposición realizaron una investigación en distintos ámbitos, como entrevistas a antiguos trabajadores, identificación de personas y reconstrucción de las circunstancias en que Iturbide tomó las imágenes.

“Uno de los hallazgos de la investigación para esta exposición fue confirmar que ‘Autorretrato con serpientes’ (2006), una de las fotografías más reconocidas de Graciela Iturbide, fue realizada en el CaSa”, destacó Brena. “La imagen fue tomada en un antiguo estanque de agua situado en el último nivel del edificio, donde actualmente se encuentra la habitación 1 de las Residencias. Hasta ahora, esta relación de la fotografía con el Centro no estaba claramente documentada”, afirmó.

Lorena Alcaraz, impresora de Iturbide, recordó que acompañó a la fotógrafa a comprar serpientes de plástico y que después ambas colocaron un fondo negro sobre el estanque para realizar la imagen. Según ha mencionado Iturbide, la fotografía partía de una sensación que había descrito durante su psicoanálisis: al hablar, sentía que le salían serpientes de la boca.

Además, la muestra incluye un retrato de Graciela Iturbide tomado por Juan Carlos Reyes durante la primera Residencia de Formación y Producción Fotográfica que se realizó en el CaSa, impartida por Iturbide, Cristina García Rodero y Lorena Alcaraz, antes de la apertura del Centro en 2006.

Graciela Iturbide: Centro de las Artes de San Agustín podrá visitarse hasta el 29 de noviembre en la galería chalet del CaSa, ubicado en Av. Independencia s/n, San Agustín Etla, Oaxaca.