Oaxaca, sede del XXXIII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en 2027

QUERÉTARO, Qro. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Oaxaca será sede del XXXIII Congreso Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR) 2027, actividad que proyecta generar una derrama económica de 25 millones de pesos.

El encuentro se realizará en septiembre de 2027 en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), donde se prevé la participación de más de 800 especialistas y profesionales del sector, entre organizadores, proveedores, representantes de asociaciones nacionales e internacionales y medios de comunicación especializados. Se estima una derrama económica superior a los 25 millones de pesos.

La celebración del CNIR 2027 fortalecerá la cadena de valor de la Industria de reuniones, generar nuevas oportunidades comerciales y favorecer la atracción de inversiones. Asimismo, mostrará la infraestructura, recintos y servicios con los que cuenta Oaxaca; así como su riqueza cultural, gastronómica y turística para la realización de encuentros nacionales e internacionales.

El director general de la Oficina de Convenciones, Congresos y Eventos de Oaxaca (OCCE Oaxaca), Francisco Javier Andrés Pacheco, recibió este distintivo de manos del presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR), Luis Díaz.

Destacó que la designación fortalece las acciones impulsadas bajo la visión del Gobernador Salomón Jara Cruz para consolidar a Oaxaca como destino para la industria de reuniones en México y ampliar su presencia en el ámbito internacional. La entrega de la estafeta marca también el inicio de los trabajos de preparación para este encuentro, que permitirá proyectar la oferta del estado ante actores nacionales e internacionales del sector