Oaxaca, sede del primer foro «Derechos de Autor, Arte y Cultura por la Paz»

El compositor Arturo Márquez, Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Directivo de la SACM, invitado especial al foro que se realizará el viernes 25 de septiembre

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), a través del programa “Somos Comunidad, Arte y Cultura por la Paz”, convocan a creadores musicales y autoridades municipales al primer foro “Derechos de Autor, Arte y Cultura por la Paz”, que se llevará a cabo el próximo viernes 25 de septiembre a partir de las 9:00 horas en el Ex Casino del Teatro Macedonio Alcalá de la capital del estado.

Lo anterior, en el marco de las acciones que impulsan el reconocimiento de la cultura y las expresiones artísticas como instrumentos para la construcción de paz y cohesión social, explicó el compositor Nathanael Lorenzo Hernández, director del programa «Somos Comunidad Arte y Cultura por la Paz» del SESESP.

Este Foro, expuso, tiene como propósito generar un espacio de diálogo y reflexión entre creadoras, creadores, autoridades, sociedad civil y representantes de las comunidades, en torno a la importancia del respeto y la protección de los derechos de autor como parte fundamental de los derechos humanos, así como al papel que desempeñan la música, el arte y la cultura en la construcción de paz, el fortalecimiento de la identidad y la generación de espacios de convivencia social.

«Consideramos que es fundamental propiciar la reflexión en torno a la música y sus creadores con la participación de autoridades municipales, por ser los municipios el espacio más cercano a las comunidades y un ámbito fundamental para impulsar acciones que reconozcan a la cultura y a las expresiones artísticas como instrumentos de cohesión social, identidad, inclusión y construcción de paz», sostuvo Nathanael Lorenzo Hernández.

En tal sentido, manifestó que este encuentro busca fortalecer los vínculos entre las instituciones, las comunidades y quienes, a través de la creación artística, contribuyen a construir una sociedad más justa, incluyente y en paz.

Adelantó que entre las personalidades invitadas como ponentes figuran el reconocido compositor del Danzón Número 2, Arturo Márquez, quien es Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Directivo de la SACM, así como los autores oaxaqueños Jaime Allende por la Sierra Norte de Oaxaca, Eladio Acosta por parte de la Cuenca del Papaloapan, Omar Zavaleta por la región chatina y Chogo Prudente en representación de la Costa, así como el escritor Jorge Pech y el académico Arturo Fajardo Núñez.

“Defender los derechos de autor es reconocer la dignidad de quienes crean, proteger su trabajo y preservar la diversidad cultural que da identidad y sentido a nuestras comunidades», sentencio Nathanael Lorenzo Hernández, socio de la SACM.