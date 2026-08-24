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“Piensa, lleguemos a salvo”; concientiza Policía Vial a motociclistas

En una jornada realizada en el tramo carretero Oaxaca-Ixtlán de Juárez, se brindaron recomendaciones para que se conduzca de manera responsable

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con el propósito de prevenir accidentes, pérdida de vidas humanas y discapacidades adquiridas, la Policía Vial Estatal desplegó en el tramo carretero Oaxaca-Ixtlán de Juárez la estrategia nacional “Piensa, lleguemos a salvo”, dirigida a motociclistas para una movilidad segura.

Durante la jornada se brindó información preventiva a más de 100 personas conductoras sobre prácticas seguras en el manejo de estas unidades y se aplicó el dispositivo de alcoholimetría “Salvando vidas” para inhibir el consumo de bebidas alcohólicas cuando se conduce.

La corporación, que encabeza Toribio López Sánchez señaló que el objetivo es crear conciencia sobre la responsabilidad de conducir una motocicleta, especialmente en tramos carreteros con flujo vehicular y condiciones que requieren extrema precaución.

Entre las recomendaciones emitidas destacan el uso correcto del casco protector, respeto de los límites de velocidad y las señales de tránsito; evitar rebasar de manera imprudente y no viajar con más de dos personas o menores de edad.

Estas acciones se realizaron con estricto apego a los derechos humanos, cuya finalidad es exclusivamente preventiva.

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