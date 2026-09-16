Llama el gobernador Jara a las juventudes a defender la soberanía nacional

Al conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, el mandatario oaxaqueño convocó a las nuevas generaciones a trabajar por un país igualitario y justo

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, el gobernador Salomón Jara Cruz llamó a las juventudes de Oaxaca y de México a mantener vivo el espíritu de libertad que dio origen a la nación y a asumir con responsabilidad la defensa de la soberanía nacional.

Durante el homenaje alusivo a esta fecha histórica, en compañía de las representaciones de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de las fuerzas armadas, el titular del Poder Ejecutivo destacó que las nuevas generaciones tienen en sus manos la posibilidad de construir un mejor país, por lo que las convocó a transformar sus sueños en acciones que contribuyan al bienestar colectivo.

“Hoy quiero dirigirme de manera especial a nuestras juventudes, a ustedes, jóvenes de Oaxaca y de México, les corresponde soñar con un México mejor y, sobre todo, trabajar para hacerlo realidad”, expresó.

Jara Cruz señaló que cada decisión debe estar orientada al respeto de la dignidad humana y que cada esfuerzo debe contribuir a construir una sociedad más justa, con igualdad y esperanza. Asimismo, resaltó que la defensa de la soberanía nacional forma parte de la responsabilidad que corresponde a todas y todos como sociedad.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública de Oaxaca, Fernanda Chávez Cruz, destacó que hace 216 años mujeres y hombres valientes levantaron la voz por la libertad, la justicia y la dignidad, una lucha que, dijo, recuerda que ningún cambio profundo ocurre por casualidad, sino que requiere convicción, unidad y voluntad.

Posterior al evento, el Mandatario Estatal realizó el depósito de una ofrenda floral ante el monumento al cura Miguel Hidalgo y Costilla, ubicado frente al atrio de la Iglesia de Guadalupe, en el Parque Juárez, El Llano,

En este marco, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de mantener vivos los valores que dieron origen a la Independencia de México y de impulsar, desde Oaxaca, una sociedad más justa, igualitaria y con oportunidades para todas y todos.