Prevén lluvias, tormentas aisladas y vientos moderados en Oaxaca

Continuarán las temperaturas calurosas, con sensación térmica elevada y presencia de bochorno

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén lluvias y tormentas aisladas en el occidente de la Sierra Sur, partes de la Mixteca Alta y algunos municipios de la Costa. En el resto del estado se esperan lloviznas ocasionales durante las horas de la tarde.

Estas condiciones serán ocasionadas por la interacción de la onda tropical número 29, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, lo que favorecerá el desarrollo de nubosidad y precipitaciones de intensidad variable.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), continuarán las temperaturas calurosas, con sensación térmica elevada y presencia de bochorno, principalmente en las regiones de la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

Asimismo, se prevén vientos moderados, con posibles intensificaciones y variaciones locales durante las horas vespertinas, especialmente en zonas altas y áreas descampadas, donde podrían registrarse rachas asociadas con el desarrollo y desplazamiento de alguna tormenta.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

Valles Centrales: mínima de 17 y máxima de 31 grados.

Istmo de Tehuantepec: mínima de 23 y máxima de 37 grados.

Cuenca del Papaloapan: mínima de 22 y máxima de 34 grados.

Costa: mínima de 22 y máxima de 36 grados.

Mixteca: mínima de 16 y máxima de 32 grados.

Sierra de Flores Magón: mínima de 16 y máxima de 35 grados.

Sierra de Juárez: mínima de 12 y máxima de 30 grados.

Sierra Sur: mínima de 15 y máxima de 32 grados.

Se exhorta a la población a atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y X @CEPCyGR_GobOax.