«Día y noche: la magia del arte popular de Oaxaca», exposición que decanta arte textil y barro negro

En la Casa de Cultura Banamex -Casa Villa de Antequera, abrió al público la muestra la obra de dos destacados creadores: Carlomagno Pedro Martínez y Remigio Mestas Revilla

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La exposición Día y noche: la magia del arte popular de Oaxaca propone un recorrido por algunas de las expresiones más representativas del arte popular oaxaqueño vinculadas a la tradición zapoteca. A través de textiles y piezas de barro negro, la muestra explora la relación entre la naturaleza, espiritualidad, tiempo y comunidad, elementos fundamentales de una cosmovisión que continúa vigente en las expresiones artesanales del estado.

La exposición toma como eje la dualidad entre día y noche, entendida como un ciclo de equilibrio y renovación dentro de la cultura zapoteca. Las piezas reunidas reflejan cómo las comunidades artesanales han preservado y renovado este conocimiento a través de generaciones, proyectando el arte popular de Oaxaca como una manifestación cultural de relevancia nacional e internacional.

Participan destacados creadores y maestros artesanos como Remigio Mestas Revilla, reconocidos por su labor de preservación y difusión del telar de cintura tradicional de Villa Hidalgo Yalalag, y Carlomagno Pedro Martínez, figura clave en la evolución contemporánea del barro negro de San Bartolo Coyotepec.

Sobre su participación, con una serie de obras entre las cuales destacan un zompantle y alegorías de la muerte, el maestro Carlomagno comentó: «Siempre cuando explico mi trabajo me gusta mencionar lo que escribió una vez el poeta Carlos Pellicer : Hay dos cosas que distinguen al mexicano, su admiración por las flores y su pasión por la muerte. Ahora ene esta exposición que estuvimos planeando desde hace más de seis años con Remigio Mestas me tocaba el lado negro, el de la noche y esto que ven es el barro negro que lo cocemos por la noche. Decía un escritor de Zimatlán que le preguntó siendo niño a su abuelo: Abuelito, cómo le hace esa gente de Coyotepec para hacer sus piezas negras y dice que le contestó : es que el barro negro de Coyotepec lo pinta la noche».

A su vez, Remigio Mestas. que presenta una serie de huipiles blancos y negros, con diversos materiales, figuras y técnicas del estado de Oaxaca, explicó que tales piezas fueron realizadas a su regreso de un viaje a China, retomando el concepto del Yin y el Yang, que llegando a México se convierte en el día y la noche, el blanco y el negro. Las piezas muestran las técnicas de dieciséis comunidades, con fibras o de algodón egipcio, seda de Tailandia, seda cruda de Oaxaca y algodón puro de México.

Con esta exposición, Fomento Cultural Banamex refrenda su compromiso con la preservación, difusión y valoración del patrimonio cultural de México, impulsando proyectos que acercan el arte contemporáneo y las tradiciones populares a nuevas audiencias y fortalecen el acceso a la cultura en diversas regiones del país.

La exposición abrió este miércoles 19 de agosto y permanecerá hasta el 31 de enero de 2027 en horario de 10:00 a 18:00 horas. Además, ofrece visitas guiadas sin costo a las 11:00, 13:00 y 17:00 horas.