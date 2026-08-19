Presentarán Diidxadó’ Guendaranaxhii Bibi’xhí’ Diidxazá, libro de poesía en zapoteco

Se realizará este jueves 20 de agosto a las 18:00 horas, en la Biblioteca Andrés Henestrosa

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) invita a la presentación del libro Diidxadó’ Guendaranaxhii Bibi’xhí’ Diidxazá, poemas de amor traducidos al zapoteco del escritor juchiteco Víctor Terán, este jueves 20 de agosto a las 18:00 horas.

En la Biblioteca Andrés Henestrosa, de la ciudad capital, el público conocerá esta obra que reúne una selección y traducción al zapoteco de 91 poemas de amor de destacados autores de la literatura universal y de distintas épocas y geografías; además, muestra la riqueza expresiva para hablar de los sentimientos que unen a los seres humanos.

En la presentación también participarán el escritor Manuel Matus y los poetas Sonia Prudente y Jorge Magariño. Además de la interpretación musical del trovador juchiteco Tlalok Guerrero, quien acompañará esta celebración lírica.

Este ejemplar forma parte de la estrategia editorial que impulsa el IEEPO, encabezado por Emilio Montero Pérez, orientada a fomentar la lectura y contribuir a la preservación y difusión de las lenguas originarias mediante obras que acerquen la literatura a nuevas generaciones.