Comedor Lilí para personas vulnerables de Oaxaca, recibe premio internacional

El «Premio Héroe de todos los días» distingue a un grupo de personas que dan servicio al prójimo con empatía, constancia y solidaridad

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).-Integrantes del Comedor Lilí, que diario ofrece un promedio de 100 desayunos gratuitos a personas vulnerables de esta ciudad, recibieron el “Premio Héroe de Todos los Días James E. MacLennan”, que, dijeron, los compromete a continuar su labor de servicio al prójimo con más entusiasmo, entrega y amor.

El Comedor Lilí fundado el 10 de noviembre del 2010, por Alicia Lilia Porras Mazari (15 de octubre de 1926-25 junio de 2021), fue distinguido porque “destaca los actos cotidianos y desinteresados de bondad, el tiempo dedicado a los demás y el liderazgo en proyectos comunitarios”.

El reconocimiento oficial y homenaje público de la Asociación Internacional de Ex Alumnos de Viva la Gente (Up with People International Alumni Association) para premiar “la constancia de quienes cambian el mundo en silencio desde sus propias comunidades”, fue recibido en Limerick, Irlanda, por Doris Acevedo, hija de la fundadora del Comedor.

Doris compartió el reconocimiento con Carmen Galván Castro y Elena Sánchez Figueroa, dado que desde la reapertura del Comedor, las tres han estado presentes y coordinan con muy buena voluntad, eficacia y ánimo, el trabajo de los más de 200 voluntarios. Acuerdan con donadores, encuentran benefactores, acuden por los recursos, hacen las cuentas y las compras, elaboran y modifican los calendarios de cada día, “reponen” integrantes en cada equipo, están pendientes de que nada falte, solucionan imprevistos y mantienen el orden.

El Comedor Lili funciona con recursos propios de los 31 equipos de voluntarios, quienes colaboran diariamente con la preparación de los alimentos, sirviendo y donando lo que ellos mismos ofrecen cada día. Además cuentan con el apoyo de los benefactores que aportan recursos económicos y la colaboración de empresas como restaurantes y panaderías, entre otras.

En la organización es importante resaltar la labor que realiza cada integrante del Comedor Lilí, quienes trabajan en grupos, como el de «Las Angelitas” y el de las capitanas del día. Ellas sostienen con sus manos el servicio diario al apoyar a los equipos, manteniendo el orden y sirviendo cada día a las 100 personas beneficiadas.

De 2010 a julio de 2026, en el Comedor se han servido 310 mil 180 desayunos

Para brindar el desayuno a las 8:00 en punto, cada mañana desde las 7:30 llegan de cuatro a siete personas de las 200 que integran los equipos. Llevan ollas, jarras, cazuelas, platos, vasos, cubiertos, servilletas. Y contenedores con guisos, bebidas calientes; pan, fruta, gelatinas, yogures. Así inicia el movimiento para brindar el desayuno que de 2010 a julio de 2026 han sido 310 mil 180.

Los invitados a comer colocan mesas y sillas y trasladan los alimentos. A las 8:00 agradecen con una oración y se forman para recibir las viandas. Así conviven los comensales conformados por un grupo heterogéneo. Con 30 por ciento de adultos mayores, 30 por ciento mujeres y niños y 40 por ciento de población en general. En un ambiente armónico conviven mientras saborean los guisos preparados por los equipos.

Al terminar de degustar sus sagrados alimentos, limpian sus platos y los llevan a los lavaderos, donde las personas elegidas ese día, los lavarán. Ahí entre espumas de jabón cantan, se platican detalles de sus vidas y las rutas de su día en la ciudad. Cuando salgan a la calle, como todos los comensales, irán a bolear zapatos, a vender pequeños artículos diversos, a pedir limosna, a recoger cartones, botellas y demás, para llenar sus costales e ir a venderlos más tarde .

El «Premio Héroe de todos los días» representa para quienes conforman el Comedor Lilí, un compromiso para continuar con el servicio al prójimo. Y también les permite hacer visible un modelo de atención a las personas en situación de calle, que puede ser replicado en cualquier ciudad o comunidad del mundo.