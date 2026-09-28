IEEPCO aprueba la integración de su anteproyecto de presupuesto para 2027

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- La Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) celebró este lunes una sesión ordinaria y una extraordinaria, en las que conoció los informes de actividades de sus áreas y aprobó la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto para el ejercicio fiscal 2027.

Durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto, las personas titulares y encargadas de despacho de la Coordinación Administrativa, las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas presentaron sus informes de actividades del periodo comprendido entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre de 2026.

Al concluir la presentación de los informes, la consejera presidenta del IEEPCO y de la Junta General Ejecutiva, Elizabeth Sánchez González, agradeció el trabajo y compromiso del personal del Instituto, para atender de manera puntal las necesidades que facilitan el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027

Posteriormente, en sesión extraordinaria, la Junta General Ejecutiva aprobó el acuerdo relativo a la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del IEEPCO para el ejercicio fiscal 2027 y sus anexos.

La consejera presidenta del IEEPCO y de la Junta General Ejecutiva, Elizabeth Sánchez González explicó que este Anteproyecto corresponde al Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027, el inicio del Proceso Electoral a la Gubernatura del Estado, el inicio del Proceso Electoral del Poder Judicial y el inicio del Proceso Electoral de Sistemas Normativos.

En las sesiones participaron el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; el coordinador administrativo, José Manuel Domínguez Morales; la directora ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, Ariadna Cruz Ortiz; el director ejecutivo de Organización y Capacitación Electoral, Irving Arturo Robles Godina; el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, Álvaro Jiménez Soriano; y la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Luisa Rebeca Garza López.

También asistieron las personas titulares y encargadas de despacho de las unidades técnicas: Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva, de Comunicación Social; Erick López González, de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Salvador Sánchez Pablo, de Atención a Personas Originarias de Oaxaca Residentes en el Extranjero; Luvia Janiret Morales Cervantes, de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso; Danelly Reyes Alavez, de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación; y Pedro Francisco Celis Mendoza, encargado de despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática.