IEEPCO conoce informes y aprueba colaboración con el INE para Proceso Electoral 2026-27

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Este miércoles se llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en la que se presentaron informes relacionados con las actividades institucionales, procedimientos sancionadores y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales en materia electoral.

Como primer punto del orden del día, se aprobaron las actas de las sesiones del Consejo General del IEEPCO siguientes: ordinaria de fecha 26 de junio; extraordinaria de fecha 5 de agosto; extraordinarias urgentes de fechas 26 de junio, 14, 21 y 28 de julio, 31 de agosto, 7 y 15 de septiembre; así como especial de fecha 7 de septiembre, todas del año 2026.

Respecto de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales en la materia, en el periodo comprendido del dieciséis de junio al dieciocho de septiembre del presente año, la Secretaría Ejecutiva informó que se recibieron 16 Acuerdos Plenarios y 43 Resoluciones, de las cuales: 39 fueron del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca; 8 de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y 12 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral informó que, en el año 2023, se registraron 190 expedientes, de los cuales 131 fueron Cuadernos de Antecedentes (CA), de los cuales queda 1 activo; 33 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES); 20 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), y 6 Procedimientos Laborales Sancionadores.

En el año 2024, se registraron 559 expedientes en diversas categorías: 426 Cuadernos de Antecedentes (CA), de los cuales queda 1 activo; 73 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES); 45 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS), y 15 Procedimientos de Remoción (PR), todos archivados.

Mientras que, en 2025, se registraron 140 expedientes, de los cuales fueron 104 Cuadernos de Antecedentes (CA), con 17 activos de violencia política y 69 en archivo; 14 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES), todos archivados.

Por último, en 2026se han registrado 171 expedientes en diversas categorías: 106 Cuadernos de Antecedentes (CA), con 28 activos de violencia política; 06 Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) de violencia política; 57 Procedimientos Especiales Sancionadores iniciados con motivo de la Consulta de Revocación de Mandato (PES/RM), con 3 activos; así como 02 Procedimientos Ordinarios Sancionadores (POS).

Así mismo, la Secretaría Ejecutiva presentó el informe respecto de encuestas electorales y, posteriormente, de conformidad con el artículo 44, fracción XXXV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se presentó el informe de actividades de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, correspondiente a los meses de diciembre de 2025 a junio de 2026.

Por su parte, la Consejera Electoral Ana María Márquez Andrés rindió el Informe de la comisión oficial que realizó los días 5, 6 y 7 de junio de 2026, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con motivo del Programa de Misión Nacional de Observación Electoral Coahuila 2026.

Al término de la Sesión Ordinaria, el Consejo General llevó a cabo una Sesión Extraordinaria Urgente, en la que aprobaron las medidas institucionales para la colaboración con el Instituto Nacional Electoral en la atención e información de las personas visitantes extranjeras durante el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027 en el Estado de Oaxaca.

En ambas sesiones estuvieron presentes todas las Consejerías: la Consejera Presidenta, Elizabeth Sánchez González; las Consejeras Electorales, Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; los Consejeros Electorales, Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas; el E.D. de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar, y representantes de los partidos políticos.