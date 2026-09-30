Oaxaca reconoce el valor del maíz nativo y fortalece su conservación

Productoras y productores de semillas compartieron saberes y durante la celebración del Día Nacional del Maíz.

LA CIÉNEGA Zimatlán, Oax., El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), reunió a productoras y productores de semillas, para compartir conocimientos y experiencias sobre la conservación de los maíces nativos, durante la jornada por el Día Nacional del Maíz.

Alrededor de 300 personas, entre integrantes de comunidades, estudiantes y especialistas, participaron en este encuentro que incluyó un ritual ancestral, exposición e intercambio de semillas y conferencias sobre la milpa, el mejoramiento de los maíces nativos, su importancia frente al cambio climático y el Plan Nacional Maíz-Tortilla.

En este marco, el titular de la Sefader, Víctor López Leyva, destacó la importancia de generar espacios de encuentro para que las políticas públicas atiendan las necesidades del campo desde las comunidades.

Durante la jornada, se compartieron experiencias y conocimientos para preservar variedades de maíz nativo que forman parte de la riqueza agrícola del estado.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la conservación de las semillas nativas, el fortalecimiento de la milpa y el reconocimiento de los saberes comunitarios, fundamentales para la alimentación, biodiversidad e identidad de Oaxaca.⁹m