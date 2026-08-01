LaTercaMemoria: Efemérides culturales de agosto

01 de agosto de 2017. Fallece en su natal Zanatepec el poeta zapoteca Dionisio Hernández Ramos, autor de libros acerca de las leyendas, historias y personajes del pueblo guluxheño como El sueño de la batanda y El niño que come luna.

05 de agosto de 2015. Fallece el compositor y arreglista zapoteca Narciso Lico Carrillo, quien obtuvo en 2013 el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de las Artes y Tradiciones Populares, por su trayectoria dentro de la música tradicional .

06 de agosto de 2009. Fallece en la Ciudad de México el poeta, ensayista y crítico de arte zapoteco Macario Matus, cuyos restos reposan en su natal Juchitán.

09 de agosto. Se conmemora a iniciativa de la ONU el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

24 de agostos de 1869. Fallece a los 38 años, en la capital oaxaqueña, el compositor José Macedonio Alcalá Prieto, víctima de tuberculosis. Su obra más conocida es el vals «Dios nunca muere», considerado un himno para las y los oaxaqueños.

29 de agosto de 1899. Nace en el barrio del Carmen alto el niño Rufino del Carmen Arellanes Tamayo, quien llegaría a convertirse en uno de los máximos exponentes de la plástica mexicana, y pilar de la plástica oaxaqueña.