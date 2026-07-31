Gobiernos estatal y federal acuerdan llevar a cabo Plan Nacional de Maíz Nativo

Durante el primero de los tres días de gira en Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum entregó de forma simbólica 1.7 mdp para beneficiar a 10 comunidades milperas

SANTIAGO SICHILQUITONGO, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Acompañada del Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó la primera entrega simbólica de apoyos a través de tarjetas por un monto de 1.7 millones de pesos a 10 Comunidades Milperas de las ocho regiones del estado.

El presupuesto se distribuirá en montos que van de 190 mil pesos en comunidades de 30 a 100 productoras y productores y 135 mil pesos en zonas de 10 a 30 personas. Actualmente, en toda la geografía estatal son beneficiadas 72 mil 200 productoras y productores en mil 770 Comunidades Milperas.

Esta es una estrategia comunitaria del Gobierno de México bajo el Plan Nacional de Maíz Nativo «El maíz es la raíz» que otorga capital semilla para el equipo, uso colectivo y mantenimiento de herramientas y maquinaria ligera agroecológica.

Asimismo, se firmó un convenio de colaboración entre Alimentación para el Bienestar y el Gobierno del Estado, con el objeto de garantizar la compra-venta directa entre las personas productoras con la paraestatal Alimentación para el Bienestar.

La titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que el objetivo de esta política de bienestar es apoyar a los pequeños productores y productoras a conservar la milpa, semilla, producción del maíz y 59 razas nativas en todo el país, y que quien siembra el maíz pueda consumirlo y comercializar el excedente para beneficiar económicamente a las familias.

Asimismo, reconoció al gobernador Salomón Jara, quien desde el inicio de su administración es el único que tiene un programa similar que impulsa la protección y producción del maíz nativo, por lo que decidió poner al frente del programa nacional a una persona oaxaqueña.

Jara Cruz precisó que, en esta ocasión se unen los esfuerzos de los gobiernos de México y Oaxaca, para fortalecer la protección, producción y comercialización del maíz, otorgando de esta forma respuesta concreta a una deuda histórica con los pueblos.

«Gracias Presidenta, por no darle la espalda al campo, por creer en nuestras comunidades, nuestras mujeres y hombres que todos los días, con sus manos, siembran el maíz que alimenta a México», indicó.

Desde el Gobierno del Estado se ha hecho lo propio para la protección del grano; suman 954.14 millones de pesos que llegan a más de 45 mil familias maiceras, en más de 43 mil hectáreas mediante Abasto Seguro de Maíz y Maíz Nativo.

La beneficiaria del programa, Cinthia Naomi Mendoza Miguel, originaria de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco agradeció la intervención de las autoridades y por poner en el centro de las políticas de gobierno, al campo oaxaqueño.