Entregan Sheinbaum y Jara viviendas seguras, dignas y adecuadas

La Presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobernador Salomón Jara entregaron casas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar de la unidad habitacional Pueblos Hermanos

HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Como parte del proyecto abitacional Pueblos Hermanos en la región Mixteca, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Salomón Jara Cruz entregaron 68 viviendas a familias que ahora cuentan con un lugar seguro, digno y adecuado para vivir.

Mediante el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, el Gobierno de México establece esta estrategia para garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación, indígenas o con carencias sociales.

En este marco, la Presidenta de México dijo que con el Plan Nacional 5.2 millones de familias vieron reestructurados sus créditos impagables, 1.8 millones se benefician con el programa de mejoramiento de vivienda, con créditos o incluso apoyos directos, y un millón de familias obtendrán las escrituras de su casa.

Fue enfática al precisar que, este programa de reestructuración de créditos le resolvió la vida a muchas familias; por ejemplo, se pidieron créditos por 150 mil pesos, ya se habían pagado 400 mil y terminaron debiendo 1 millón 100 mil pesos; pero ahora están en cero pesos.

Al llegar la administración actual había 4 millones 856 mil créditos impagables; pero ahora se reestructuraron y más de 400 mil personas ya han resuelto su situación y se han quedado con su vivienda.

El Gobernador Salomón Jara destacó que «Hoy en Oaxaca están en marcha 17 proyectos con una inversión superior a los 5 mil 362 millones de pesos, recursos que permitirán construir 8 mil 938 viviendas y beneficiar a 35 mil 700 personas».

Ahí mismo anunció que, de manera conjunta federación y estado trabajan en otros 28 proyectos que están en proceso de análisis. La meta es construir 14 mil 900 viviendas más, para que cerca de 59 mil 600 personas tengan acceso a este derecho que por años les fue negado.

El Mandatario estatal adelantó que desde el Gobierno de Oaxaca se trabajará en lo que le corresponde, facilitando trámites para reducir tiempos y garantizar a las y los habitantes un mejor futuro.

En este evento de entrega de casas, también 133 personas recibieron sus escrituras por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), como parte de la tarea del Estado para garantizarles un patrimonio.

Estas viviendas entregadas corresponden a un 58 por ciento de construcción del avance general de un total de 412 espacios, en beneficio de mil 648 personas, con una inversión de 247.2 millones de pesos.

Adicionalmente, 48 viviendas presentan un avance considerable, por lo que podrán integrarse próximamente al proceso de entrega.

Se trata de viviendas de 60 metros cuadrados a menos de 700 mil pesos. La meta general es construir 1.8 millones de viviendas para beneficio de las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos.

Además, actualmente se tiene aprobada la realización de 446 conjuntos habitacionales con 516 mil viviendas, lo que representa el 43 por ciento de la meta del sexenio. A la fecha se han colocado más de 22 mil viviendas entre derechohabientes.