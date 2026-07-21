«Garantía Extendida: Una Sinfonía de la Obsolescencia», instalación que reivindica la basura electrónica

La exposición del artista Eduardo Mendoza convierte residuos tecnológicos en arte interactivo para reflexionar sobre el consumismo y la contaminación digital.

SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- ¿Qué ocurre cuando un televisor antiguo, un reproductor de cassettes o un teclado de juguete en desuso dejan de ser basura para convertirse en instrumentos musicales? Esa es la pregunta que articula “Garantía Extendida: Una sinfonía de la obsolescencia” , la instalación sonora y visual del artista Eduardo Mendoza, que se inauguró el 18 de julio en la sala de exhibición Garita Ex de Casa Garita.

La muestra, que toma como punto de partida el concepto de «garantía extendida» —ese servicio que alarga la vida útil de los aparatos—, propone un diálogo crítico y poético con la obsolescencia programada. A través de una serie de artefactos sonoros construidos a partir de basura electrónica, la exposición busca sensibilizar al público sobre el impacto ambiental de los residuos tecnológicos y fomentar una cultura de reutilización y consumo responsable. En México se generan anualmente 1.5 millones de toneladas de basura electrónica, de las cuales solo una mínima fracción se recicla adecuadamente.

Un espacio de reapropiación y memoria sonora

La instalación se compone de múltiples artefactos que integran tecnología reciclada, síntesis analógica y circuitos modificados. Cada pieza ha sido intervenida para darle una nueva oportunidad, «extendiendo su garantía» mediante el arte y la creatividad. Los elementos sonoros, que incluyen desde un sintetizador fotosensible construido a partir de un radio reutilizado hasta un sampler activado por sensores piezoeléctricos, estarán conectados a un sistema de sonido espacial con cuatro bocinas, creando una experiencia inmersiva.

“La velocidad con la que la tecnología avanza hace que nuestros aparatos se vuelvan obsoletos en poco tiempo, y a menudo los desechamos sin considerar las consecuencias”, comenta Efraín Constantino, quien escribe el texto de sala. “Esta exposición es un acto de resistencia: le damos una segunda vida a estos dispositivos para demostrar que aún tienen algo que decir. Es una sinfonía que nace del desperdicio”.

La curaduría de Nancy Adelayda articula las piezas en un recorrido que invita a la reflexión, mientras que los actos sonoros a cargo de Michel Olmedo, DJ Pitico y Lxmolis (Sol Ortiz) completaron la jornada inaugural, transformando la sala en un espacio de experimentación sonora.

La instalación “Garantía Extendida: Una sinfonía de la obsolescencia” permanece abierta al público en Casa Garita de martes a viernes de 10:00 a 16:00 horas. La entrada es libre. Para más información sobre la exposición y actividades complementarias, se invita al público a seguir las redes sociales de @casagarita y del artista @memory_b_o_y

Sobre el artista

Eduardo Mendoza (EDO MEX, 1988) es un artista sonoro y visual, compositor, improvisador e intérprete mexicano. Su propuesta sonora parte de la exploración con el uso de sampleos, grabaciones de campo, sintetizadores y procesamiento digital, además de la integración de artefactos sonoros que él mismo fabrica. Su trabajo involucra diferentes prácticas artísticas como el arte sonoro, performance, instalación y medios visuales explorando las relaciones del arte con la tecnología, fenómenos sociales, política, entre otros. Su labor con medios electrónicos y el empleo de estrategias híbridas de composición e improvisación le han permitido incursionar en la escena de música experimental, improvisada y ruidista del estado de Oaxaca además de colaborar con músicos y artistas de diferentes disciplinas del estado y del país.

Sobre el espacio

Desde 2017, Casa Garita es un espacio independiente dedicado a la difusión y producción visual, que busca generar reflexión y diálogo sobre las relaciones entre el borde y el centro. A través de su sala de exhibición Garita Ex, el programa de Residencias Creativas y su editorial T-Error, Casa Garita se ha consolidado como un punto de encuentro para el arte contemporáneo en Oaxaca.