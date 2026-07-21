Primer Lunes del Cerro 2026, cautivó a más de 11 mil asistentes

En su edición matutina, las 16 etnias y el pueblo afro mexicano dieron muestra al mundo de la grandeza multicultural que posee Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Más de 11 mil personas reunidas en el Auditorio Guelaguetza fueron cautivadas con la alegría, música, danza y folclor de las 16 etnias y el pueblo afromexicano que participaron en la edición matutina del Primer Lunes del Cerro 2026, y en que Oaxaca se consolida como el “Corazón Cultural de México” y que proyecta al mundo.

Como hace 94 años, Oaxaca ofreció su “gueza” a visitantes a través de las 13 delegaciones provenientes de las ocho regiones del estado, cuyos integrantes mostraron parte de las costumbres y festividades que protagonizan en sus comunidades y vitoreaban en su entrega ¡Viva Oaxaca! ¡Viva la Guelaguetza!

El gobernador Salomón Jara Cruz presenció este encuentro junto con la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca Irma Bolaños Quijano; la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano, dio la bienvenida a sus hermanas y hermanos de las ocho regiones y público asistente.

En tanto, el Mandatario estatal destacó que “Hoy celebramos la fiesta más grande de América Latina, lo hermoso que tiene Oaxaca, que es el Corazón Cultural de México, del cual nos sentimos orgullosas y orgullosos de esta tierra”.

En esta fiesta de la hermandad asistieron el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Hugo Aguilar Ortiz; la secretaria de Turismo del Gobierno de México Josefina Rodríguez Zamora, quien destacó que lo que hace diferente a Oaxaca es el crisol de sus culturas la cual se transmite de generación en generación. “Pueden conocer a México desde sus orígenes”, invitó.

Así como el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y su homóloga de Veracruz, Rocío Nahle García; la coordinadora Residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi; los embajadores en México de Cuba, Eugenio Martínez Enríquez y de República Dominicana, Juan Bolívar Díaz Santana; representantes de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas.

Guelaguetza para el mundo

Luego de los acordes de las chirimías, el júbilo del público sacudió el auditorio ante la alegría de las Chinas Oaxaqueñas de Genoveva Medina que anunciaron el inicio de la fiesta con sus faldas de color, canastas de flores y marmotas con una muestra de la Calenda de la Virgen de la Soledad con el Jarabe del Valle.

La Delegación de Ciudad Ixtepec, con sus trajes de gala presentó fiestas populares de San Jerónimo Doctor, tirada de frutas, vela del pueblo y mañanitas al santo patrón. San Vicente Coatlán lo hizo con el Jarabe Chenteño con su singular “Que te piso el rabo culebra, y no me haces nada culebra. Que te macheteo culebra y no me haces nada culebra, culebra chenteña”.

Al vaivén de los sombreros de palma que inundaron la Rotonda de la Azucena con la Canción Mixteca, la Heroica Ciudad de Huajuapan de León arrancó la ovación del público con el “inigualable e insuperable” Jarabe Mixteco, cuya pareja evidenció la habilidad de las vueltas enrollada en la falda floral y saltos sincronizados.

San Pablo Villa de Mitla presentó Cerramiento de Palabra que muestra el compromiso comunitario de este pueblo zapoteca. La solemnidad de San Melchor Betaza con sus sones y jarabes enseñó la armonía y riqueza cultural que poseen los pueblos ancestrales de la Sierra de Juárez.

Teotongo se hizo presente con sones chocholtecos de esta comunidad. Santo Domingo Chihuitán dio muestra del tradicional convite y paseo de flores en honor a Santo Domingo de Guzmán; así también la Danza de los diablos a cargo de Collantes y Santa María Tonameca con sones y chilenas.

La majestuosa Danza de la Pluma fue interpretada por Villa de Zaachila, y el alboroto de la picardía de Santiago Pinotepa Nacional con sus sones, juegos y chilenas.

Un espectacular cierre tuvo esta primera emisión del Lunes del Cerro con la presentación de Flor de Piña por San Juan Bautista Tuxtepec, que puso de pie al público y brindó júbilo y alegría ante la sincronización lineal de sus mujeres participantes.

En hermandad, solidaridad y unión, las y los integrantes de las delegaciones se reunieron en la plataforma del auditorio para bailar y festejar esta primera emisión que concluyó con juegos pirotécnicos y música de banda.