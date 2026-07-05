Miguel Ángel Aja anuncia la gira en bachilleratos de su obra «In Xóchitl in Yollotl»

Esta gira marca el cierre de una trilogía dancística única en su tipo, diseñada para descentralizar las artes escénicas y transformar los patios escolares en foros de reflexión profesional

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com). – Tras impactar a más de 8 mil estudiantes en las ocho regiones del estado durante el último año, el coreógrafo y creador escénico oaxaqueño Miguel Ángel Aja anuncia el inicio de la tercera y última etapa de su proyecto «Sembrar semillas y cosechar el fruto». Este 2026, la iniciativa llegará a las instituciones de Educación Media Superior con la puesta en escena «In Xóchitl In Yóllotl» (Rostro y Corazón).

Con el respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC) de la Secretaría de Cultura Federal, esta gira marca el cierre de una trilogía dancística única en su tipo, diseñada para descentralizar las artes escénicas y transformar los patios escolares en foros de reflexión profesional, en dicha empresa ha contado con el apoyo institucional de Educación Continua para el Arte y la Cultura, el Colegio de Bellas Artes de Oaxaca y la Coordinación de Teatros de la SECULTA.

Una historia de identidad, resistencia y unidad estudiantil

«In Xóchitl In Yóllotl» fusiona el código de la danza tradicional mexicana con la filosofía prehispánica del In Ixtli In Yollotl (construir un rostro sabio y un corazón firme).

La obra narra la historia de Xóchitl, una joven estudiante con fuertes raíces indígenas que enfrenta discriminación y violencia en su entorno académico. Sin embargo, ante el estallido de un conflicto estudiantil y la intervención de fuerzas opresoras un 18 de mayo, Xóchitl asume su identidad sin filtros, convirtiéndose en la líder que logra que los estudiantes dejen de lado sus diferencias de clase para luchar codo a codo.

«Llegamos a la culminación de este proyecto hablando directamente a los jóvenes que están a punto de ser adultos. ‘In Xóchitl In Yóllotl’ les recuerda que reconocerse a uno mismo es el primer paso para reconocer al otro con humanidad. Es una obra pertinente para los tiempos que viven nuestras juventudes, donde el sentido de pertenencia y la salud emocional son vitales», detalla Miguel Ángel Aja.

Descentralización y formación de nuevos públicos

El proyecto mantiene su exitoso formato itinerante: llevar espectáculos de alta calidad técnica y artística directamente a las escuelas, rompiendo la barrera del teatro tradicional. La gira recorrerá nuevamente las ocho regiones geográficas de Oaxaca y culminará con funciones de gala en el Teatro Juárez en el mes de noviembre, propiciando salidas didácticas integrales. Como cada año la música fue creada por el maestro Brayan Flores, la imagen y elementos escenotécnicos por la artista plásica Diana Guzmán, la dirección y Coreografía por el maestro Aja, con la interpretación de: Azenet Miranda, Anayatzin Flores, Magnolia Fachda, Karina García y Luis Zárate, con apoyo técnico y logístico de Osmar Gaytán.