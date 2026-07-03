Oaxaca compartirá su riqueza cultural en el Complejo Cultural Los Pinos

Las ocho regiones del estado llegarán a la Ciudad de México los días 4 y 5 de julio; visitantes podrán recorrer una réplica de la Tumba Fría o Tumba 1 de San Pablo Villa de Mitla

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) participará los días 4 y 5 de julio en el festival Oaxaca en Los Pinos, una celebración que llevará a la Ciudad de México una amplia muestra de la diversidad cultural del estado mediante expresiones musicales, dancísticas, gastronómicas, artesanales, arqueológicas y comunitarias.

El secretario de las Culturas y Artes de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio, destacó que este encuentro representa una valiosa oportunidad para acercar la esencia de los pueblos oaxaqueños a nuevos públicos.

«Cada danza, cada pieza artesanal, cada platillo y cada expresión musical cuentan una historia de identidad, resistencia y creatividad que hoy ponemos al alcance de miles de personas», expresó.

Entre las principales actividades destaca la instalación de una réplica de la Tumba Fría, también conocida como Tumba 1 de San Pablo Villa de Mitla, un espacio que recrea la arquitectura y los símbolos sagrados de este emblemático sitio arqueológico zapoteca de los Valles Centrales. Esta experiencia inmersiva permitirá a las y los asistentes adentrarse en uno de los legados patrimoniales más representativos de Oaxaca.

La programación artística reunirá a destacadas agrupaciones y artistas, entre ellas la Banda de Música Donají, Chirimía Orgullo Zapoteca, la Orquesta Típica Internacional Los Tejones Nee Bya, la Banda Femenil Mujeres de Viento Florido, las sopranos Paris Alana Kimberly y María Reyna, así como la Compañía de Danza del Estado de Oaxaca, quienes ofrecerán un panorama de la diversidad cultural que distingue a las ocho regiones de la entidad.

La oferta gastronómica incluirá platillos tradicionales de los Valles Centrales, la Costa, el Istmo y la Cañada. Además, se impartirán talleres de barro rojo, pintura de alebrijes, talla en piedra y elaboración de flor inmortal. También participarán maestras y maestros artesanos con una amplia exhibición de textiles, alfarería, filigrana, alebrijes, orfebrería y piezas elaboradas mediante técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación.

Con acceso gratuito, Oaxaca en Los Pinos se consolida como un espacio de encuentro e intercambio cultural que acerca al público las expresiones artísticas, gastronómicas, arqueológicas y artesanales del estado, al tiempo que fortalece el reconocimiento de Oaxaca como uno de los principales referentes del patrimonio cultural vivo de México.