Recibe premio en Argentina el fotolibro oaxaqueño «Tierra Caliente»

La obra de Alexia Zúñiga Pérez, que documenta la desaparición forzada de su hermano, obtuvo el primer lugar del Premio SUR ArtexArte de Fotolibro, en Buenos Aires, Argentina

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).-El fotolibro “Tierra Caliente”, de la artista visual y docente radicada en Oaxaca, Alexia Zúñiga Pérez, fue distinguido con el Primer Premio del SUR ArtexArte de Fotolibro, en un certamen que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, del 28 al 31 de mayo de 2026.

El premio, otorgado por la Fundación Alfonso y Luz Castillo a través de su plataforma ArtexArte, reconoció la calidad de “Tierra Caliente” entre un total de 160 postulaciones provenientes de toda Latinoamérica. Un jurado de reconocida trayectoria internacional, integrado por Musuk Nolte, Laura Carbonell, Juan Manuel Fiuza y Mateo Barbuzzi, seleccionó 25 finalistas y otorgó el máximo galardón a la obra de Zúñiga Pérez.

“Tierra Caliente” es un testimonio visual que surge de una experiencia íntima e intransferible: la desaparición forzada de su hermano, Christian Zúñiga, ocurrida en 2021. A través de sus páginas, la artista explora cómo la violencia transforma a las personas que atraviesa, manifestando el duelo, el vacío y el desplazamiento forzado como capas de una herida abierta. El libro no busca respuestas concluyentes, sino tender un puente entre la narración oral y la imagen para preservar la memoria y entender una realidad que a menudo se asemeja a la ficción.

Un proyecto profundamente oaxaqueño

La producción de este libro es un reflejo del talento y la colaboración comunitaria que caracterizan a la escena cultural de Oaxaca. “Tierra Caliente” fue posible gracias al trabajo conjunto de: Rigoberto Díaz Julián, editor del Centro de las Artes del Libro y la Editorial T-Error, ambos proyectos con sede en Santa Cruz Xoxocotlán, así como de Ojo Tre, Central Fotográfica, La Encuadernateca, Anaiz Zamora, Víctor Mortales, Jimena Preciado y Georgia Birmingham, quienes también colaboraron en la realización del libro.

Próximas actividades en Oaxaca

En las próximas semanas se darán a conocer las actividades que se realizarán en Oaxaca alrededor de “Tierra Caliente”, para celebrar este logro y compartir la obra con la comunidad local.

Sobre Alexia Zúñiga Pérez

Artista visual y docente con residencia en Oaxaca. Es comunicóloga por la Universidad Intercontinental, fotógrafa por la Escuela Activa de Fotografía y Maestra por la Universidad Federal da Bahia. Su trabajo explora narrativas visuales centradas en el miedo y la incertidumbre, y ha sido presentado en espacios como el Museo del Chopo, la X Bienal de Puebla y el World Pride Photo en Ámsterdam, entre otros.

Sobre Centro de las Artes del Libro.

Es un espacio para la creación, estudio y encuentro sobre el libro contemporáneo coordinado por Rigoberto Díaz Julián. Desde el 2019 ha publicado diversos fotolibros producidos en el sur de México. Conoce más en https://www.instagram.com/centro.de.las.artes.del.libro

Sobre el Premio SUR ArtexArte de Fotolibro

Es un certamen internacional impulsado por la Fundación Alfonso y Luz Castillo, con 29 años de trayectoria apoyando la fotografía. El premio tiene una dotación total de 3 mil dólares, otorgando 2 mil al primer lugar y mil al segundo. La primera edición del encuentro SUR ARTEXARTE, en el que se entregó el premio, reunió a más de 2 mil 500 asistentes. https://artexarte.com.ar/surartexarte