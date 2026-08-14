Chía, una pequeña semilla que vale la pena incluir en tu alimentación

MTRA. DELIA GUADALUPE ESTRADA PALAFOX*

A pesar de su pequeño tamaño, aporta nutrimentos importantes para la salud, especialmente fibra y grasas saludables

ZAPOPAN, Jal. (sucedióenoaxaca.com/vía UAG).- En los últimos años, la chía ha ganado popularidad y se ha convertido en un ingrediente frecuente en desayunos, bebidas y postres. Sin embargo, más allá de ser un ingrediente de moda, esta pequeña semilla tiene características nutricionales que hacen que valga la pena incluirla en nuestra alimentación. Algo que pocas personas saben es que la chía es originaria de México y Centroamérica, y forma parte de los alimentos que se consumían desde épocas prehispánicas. A pesar de su pequeño tamaño, aporta nutrimentos importantes para la salud, especialmente fibra y grasas saludables.

Cuando hablamos de omega-3, muchas veces pensamos inmediatamente en pescados. Aunque estos alimentos son las fuentes más reconocidas y aportan mayores cantidades de este tipo de grasa, la chía también contiene omega-3 de origen vegetal. Por esta razón, puede ser una buena opción para complementar la alimentación, especialmente en personas que consumen poco pescado. Además, una alimentación que incluya fuentes de grasas saludables se ha asociado con beneficios para la salud cardiovascular, ayudando a reducir factores de riesgo como la hipertensión arterial.

Pero los beneficios de la chía no terminan ahí. Otro de sus principales atributos es su alto contenido de fibra, un nutrimento que la mayoría de las personas consume en cantidades insuficientes. La fibra favorece el funcionamiento del sistema digestivo, ayuda a mantener una microbiota intestinal saludable y contribuye a generar mayor saciedad después de las comidas. Además, favorece el tránsito intestinal, por lo que puede ayudar a prevenir el estreñimiento, siempre que se acompañe de un adecuado consumo de agua. También se ha asociado con un mejor control de los niveles de glucosa y colesterol en sangre cuando forma parte de una alimentación balanceada.

Aunque no existe una cantidad exacta que todas las personas deban consumir, una porción de 1 a 2 cucharadas al día puede ser suficiente para aprovechar sus beneficios. Si no estás acostumbrado a consumir alimentos ricos en fibra, lo ideal es comenzar con cantidades pequeñas y aumentar gradualmente su consumo, acompañándolo de una adecuada hidratación.

Una de las características más curiosas de la chía es su capacidad para absorber agua. Cuando se deja reposar en algún líquido durante unos minutos, forma una especie de gel que le da una textura suave y gelatinosa. Esta propiedad se debe a su contenido de fibra soluble y es la razón por la que muchas personas prefieren consumirla previamente hidratada.

La chía puede incorporarse fácilmente a la alimentación diaria. Puedes agregarla a yogur, fruta, avena, licuados o ensaladas. También es común utilizarla para preparar pudines, mezclándola con leche o bebidas vegetales. Incluso puede añadirse a recetas de pan, galletas o aguas frescas para aumentar el contenido de fibra de estas preparaciones.

Debido a que absorbe agua y genera saciedad, con frecuencia se afirma que la chía ayuda a perder peso. Sin embargo, es importante aclarar que ningún alimento por sí solo provoca una pérdida de peso. Si bien la chía puede formar parte de una estrategia de alimentación saludable, bajar de peso depende del conjunto de hábitos que mantenemos día a día, incluyendo la alimentación, la actividad física, el descanso y otros factores relacionados con el estilo de vida.

Más allá de las tendencias, la chía es una semilla que vale la pena incluir en la alimentación por su aporte de fibra, grasas saludables y su versatilidad en la cocina. Si deseas incorporarla de manera regular o conocer la cantidad más adecuada para ti, según tus necesidades y objetivos de salud, lo más recomendable es acudir con un nutriólogo que pueda orientarte de forma personalizada.

*La autora de este artículo es Directora del Departamento Académico de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara

delia.estrada@edu.uag.mx