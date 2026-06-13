El 17 de junio llega el Reciclatón a la agencia municipal de Donají

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad invita a participar en una nueva jornada de acopio de residuos electrónicos y electrodomésticos en desuso.

Esta iniciativa forma parte del programa Sicarú Lula – Linda Oaxaca, impulsado por el gobernador Salomón Jara Cruz, para fomentar una cultura de reciclaje, mantener espacios más limpios y contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente.

El próximo miércoles 17 de junio acudirán la unidad de recolección a la agencia municipal de Donají en de las 09:00 a las 16:00 horas.

¿Qué puedes llevar?

Los objetos que recibirá la unidad recolectora son computadoras y laptops, teléfonos celulares y cargadores, teclados, impresoras y cables, aparatos electrónicos en desuso, y muchos otros residuos electrónicos, consulta la lista completa en la página de la Secretaría del Medio Ambiente.

Se invita a toda la comunidad de la agencia Donají a participar en el Reciclatón 2026 y ayudemos a construir una Oaxaca más limpia, sostenible y responsable.