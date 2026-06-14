Juventudes oaxaqueñas conquistas 8 medallas en el Encuentro Deportivo Naciones de CECyTE

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO) obtuvo un total de ocho medallas en el XXII Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTE 2026, celebrado en Tamaulipas; reflejo del talento, disciplina y compromiso de las juventudes de la entidad.

Entre quienes ganaron medalla de plata se encuentran: Kendi Eneida Cortez García, en 3 mil metros planos femenil; Natalia Paz Ortiz, en 200 metros planos femenil; Cinthia Alisson Díaz Encino, Natalia Paz Ortiz, Yasmin Itzel López Díaz y María del Rosario Cruz Ramírez en relevo 4×100 femenil.

El bronce fue para: Natalia Paz Ortiz, en 100 metros planos femenil; Erick Iván Vicente García, en 1,500 metros planos varonil; Mayra López Morales, en 5 mil metros planos femenil y en 10 mil metros planos femenil, así como la Selección de Voleibol Femenil.

Con estos resultados, el Gobierno del Estado demuestra su compromiso con la formación integral de las y los estudiantes, impulsando el deporte como una herramienta para el desarrollo humano, salud y excelencia educativa en las ocho regiones de Oaxaca.