Invita el IAGO a visitar la exposición sobre memoria del graffiti en Oaxaca

La muestra “Me veo allí donde no estoy. Evocaciones difusas a través de un archivo incompleto de graffiti” recupera la memoria de la escena del graffiti oaxaqueño entre 1995 y 2005

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), inauguraron el pasado viernes 7 de agosto, en El Alacrán, espacio del IAGO, la exposición “Me veo allí donde no estoy. Evocaciones difusas a través de un archivo incompleto de graffiti”, una propuesta que recupera la memoria de la generación de creadoras y creadores que transformó el paisaje urbano de Oaxaca entre 1995 y 2005.

Bajo la curaduría y coordinación de Itandehui Franco Ortiz, la muestra reúne fotografías, bocetos, prendas, latas de aerosol y otros objetos conservados por más de 30 integrantes de la comunidad del graffiti en Oaxaca. Entre quienes aportaron materiales y acompañaron el desarrollo del proyecto se encuentran Smek, Wacko, Yankel y Beach. La museografía estuvo a cargo de Emmanuel Santos “Cer”, integrante de la comunidad del graffiti en Oaxaca.

La exposición parte del valor de lo incompleto para reflexionar sobre aquello que permanece en la memoria aun cuando muchas imágenes y objetos se han perdido con el paso del tiempo. El recorrido propone así una aproximación a la historia del graffiti en Oaxaca a partir de los vestigios conservados por sus protagonistas y de las experiencias compartidas que dieron forma a esta escena.

“Nos interesaba preguntarnos cómo, desde el presente, podemos reinterpretar esas imágenes, reinterpretarnos a nosotros mismos y dejar un testimonio para las nuevas generaciones”, explicó la curadora Itandehui Franco Ortiz.

La muestra es resultado de Cartografías Callejeras, iniciativa impulsada por el IAGO que, mediante talleres, conversatorios, laboratorios creativos y encuentros con quienes formaron parte de esta escena, permitió reunir más de 900 fotografías y otros materiales documentales. A partir de este conjunto se realizó una selección que reconoce el valor de la memoria fragmentaria y de los archivos construidos colectivamente.

El recorrido se organiza en diez núcleos temáticos concebidos como “islas de memoria”, donde convergen historias de amistad, creación y aprendizaje. Las distintas secciones abordan los primeros encuentros de la comunidad, la participación de mujeres en la escena del graffiti, las transformaciones sociales que marcaron a una generación y la evolución de los estilos y lenguajes visuales que dieron identidad a este movimiento.

Uno de los ejes de la exposición reconoce particularmente la participación de las mujeres en la escena del graffiti, cuyas aportaciones han permanecido poco visibles. A partir de las imágenes y materiales recuperados, este apartado busca reconocer su presencia y contribución dentro de una práctica predominantemente masculina.

La exposición también pone énfasis en los procesos que acompañaron el desarrollo del graffiti. Fotografías analógicas, bocetos, prendas, latas de aerosol y otros objetos permiten acercarse a las formas de creación, colaboración y convivencia que hicieron posible esta experiencia colectiva.

Como parte del proyecto, el IAGO presentará una publicación de distribución gratuita que reúne cerca de 200 imágenes y testimonios de las personas que compartieron sus archivos para la exposición. La edición también podrá consultarse en formato digital, con el propósito de contribuir a la preservación de este acervo documental y acercarlo a nuevas generaciones.

“Me veo allí donde no estoy. Evocaciones difusas a través de un archivo incompleto de graffiti” puede visitarse hasta el 19 de septiembre de 2026 en El Alacrán, espacio del IAGO, ubicado en Murguia 302, Centro Histórico de Oaxaca de Juárez.