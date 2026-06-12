La pasión del Mundial de futbol llega a los Pueblos Mágicos de Oaxaca

Habitantes y turistas podrán disfrutar de las transmisiones oficiales de distintos encuentros del 11 de junio al 19 de julio en Mazunte y Capulálpam de Méndez

MAZUNTE, Santa María Tonameca (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En una atmósfera festiva que reunió a habitantes y turistas, Mazunte fue este jueves 11 de junio, sede del arranque de las transmisiones oficiales de los partidos del Mundial de fútbol, que se llevarán a cabo tanto en este Pueblo Mágico como en Capulálpam de Méndez.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), Saymi Pineda Velasco, resaltó que, por instrucción del Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz y en el marco del Mundial Social impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se realizan actividades que fortalecen la convivencia comunitaria y promueven el turismo.

Destacó que, del 11 de junio al 19 de julio, se llevarán a cabo transmisiones de diversos encuentros deportivos, cuyos horarios y selecciones participantes se darán a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Sectur Oaxaca.

Indicó que esta actividad forma parte del programa “Oaxaca, la Casa Cultural del Mundial” y se desarrollará en el foro comunitario de Mazunte y en el auditorio municipal de Capulálpam de Méndez.

En este marco, inauguró la cancha municipal, intervenida con elementos gráficos inspirados en el Mundial y en la riqueza cultural de Oaxaca, como parte de las acciones de revitalización de espacios deportivos en los Pueblos Mágicos.