OaxacaCine proyectará “Una sombra oscilante” en el CFMAB

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía OAXACACINE).- El miércoles 12 de agosto a las 19:00 horas, en colaboración con la distribuidora Kino Rebelde, OaxacaCine proyectará la cinta “Una sombra oscilante”, una película de Celeste Rojas Mugica en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo.

La producción cinematográfica de Chile – Argentina – Francia, filmada en 2024, tiene una duración de 77 minutos.

La directora, una mujer fotógrafa, se aproxima al archivo de fotos de su padre, un hombre que durante su juventud, guiada por la militancia contra la dictadura en Chile y un prolongado exilio, fue también fotógrafo.

Actualizando las imágenes a las que va y de las que regresa constantemente, la directora construirá un lenguaje lúdico en un espacio oscuro donde conectar con su padre, habilitando un juego sobre las formas de hacer imagen y un fuera de campo a través del cual recuperar la imaginación y pensar sobre la densidad de la lucha, las consecuencias del horror y las posibilidades de concebir otros futuros.

“Una sombra oscilante” explora el peso íntimo y político de las imágenes para abrir un espacio donde especular sobre qué puede seguir ardiendo en ellas, hacia dónde pueden convocarnos o qué pueden ofrecernos ante la incertidumbre de nuestros tiempos.