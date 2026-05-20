Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Emite recomendaciones el gobierno estatal por arribo de medusas en Xadani

Ante el reciente arribo de medusas a la playa de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec, el Gobierno de Oaxaca informa y recomienda lo siguiente:

• La especie observada corresponde a Stomolophus meleagris, conocida comúnmente como “bola de cañón”.
• Durante la temporada de primavera es más común observar florecimientos de este animal marino, debido a que el incremento en la temperatura del agua favorece sus procesos de reproducción.
• Especialistas señalan que el aumento en la temperatura del agua facilitó su ingreso y, combinado con ráfagas de viento y la marea alta registrada, provocó que fueran arrastradas hasta el interior, impidiéndoles regresar.

Recomendaciones para la población

• No manipular las medusas, incluso si se encuentran muertas.
• Evitar el contacto con sus tentáculos, ya que pueden conservar toxinas activas, capaces de provocar quemaduras severas e irritación en la piel.
• Evitar nadar en zonas donde se observe presencia de estos organismos.

Se exhorta a la ciudadanía mantenerse informada y seguir las recomendaciones preventivas para evitar accidentes.

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