Emite recomendaciones el gobierno estatal por arribo de medusas en Xadani

Ante el reciente arribo de medusas a la playa de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec, el Gobierno de Oaxaca informa y recomienda lo siguiente:

• La especie observada corresponde a Stomolophus meleagris, conocida comúnmente como “bola de cañón”.

• Durante la temporada de primavera es más común observar florecimientos de este animal marino, debido a que el incremento en la temperatura del agua favorece sus procesos de reproducción.

• Especialistas señalan que el aumento en la temperatura del agua facilitó su ingreso y, combinado con ráfagas de viento y la marea alta registrada, provocó que fueran arrastradas hasta el interior, impidiéndoles regresar.

Recomendaciones para la población

• No manipular las medusas, incluso si se encuentran muertas.

• Evitar el contacto con sus tentáculos, ya que pueden conservar toxinas activas, capaces de provocar quemaduras severas e irritación en la piel.

• Evitar nadar en zonas donde se observe presencia de estos organismos.

Se exhorta a la ciudadanía mantenerse informada y seguir las recomendaciones preventivas para evitar accidentes.