Agentes culturales de Oaxaca inician proyectos con la UNESCO con fines turísticos

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca com).- Más de 30 artistas y guías patrimoniales de la ciudad de Oaxaca, México, inician intervenciones artísticas y educativas a través de un esquema de empleo temporal remunerado (Cash for work) impulsado por la UNESCO, para desplegar la revalorización del patrimonio cultural local y seguir forjando un turismo responsable y ético con el involucramiento directo de las comunidades locales.

Las iniciativas iniciales con dicho esquema son “Joven Oaxaca. Festival de Arte” y “Guardianes del patrimonio”. Los proyectos, ya en curso, forman parte del programa “Comunidades por el patrimonio” de la UNESCO, que cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura del Reino de Arabia Saudita, y se destina a fortalecer las capacidades de comunidades locales en ciudades Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe para consolidar un turismo sostenible con un enfoque cultural.

“Joven Oaxaca. Festival de Arte” financia a 23 artistas locales y emergentes de entre 18 y 39 años para desarrollar murales y actividades culturales participativas en espacios que mantienen vínculos significativos con manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial local, incluidas las tradicionales “tienditas de barrio”.

Las intervenciones artísticas buscan revitalizar y resignificar los espacios públicos de zonas limítrofes del Centro Histórico de Oaxaca para apoyar la visibilidad, la apropiación comunitaria y el reconocimiento de las prácticas culturales de las portadoras y los portadores del patrimonio vivo local.



Los primeros murales realizados, con la colaboración de la Galería Arte de Oaxaca, se encuentran en las escaleras del Fortín y estuvieron a cargo de 13 artistas, quienes invitaron a transeúntes y habitantes a conocerlos durante la inauguración realizada con la Secretaría de Cultura, Educación y Fomento a la Lectura del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez.

Por su parte, “Guardianes del patrimonio” brinda formación especializada a 10 guías patrimoniales y gestores culturales locales en interpretación del patrimonio, pedagogía y atención a infancias para desarrollar visitas guiadas, metodologías lúdicas y experiencias de aprendizaje activo, en las cuales participarán alrededor de 900 estudiantes de tercero a quinto de primaria de 30 escuelas ubicadas en la periferia y Centro Histórico.

Las y los guías también construirán materiales educativos accesibles y culturalmente pertinentes para fomentar el reconocimiento del Valor Universal Excepcional (VUE) del Centro Histórico de Oaxaca y zona arqueológica de Monte Albán, en tanto sitios del Patrimonio Mundial.

Los proyectos son resultado de una serie de encuentros y trabajos con comunidades y autoridades para incorporar una perspectiva cultural y centrada en las personas en la planificación urbana, así como en los planes y programas de turismo.