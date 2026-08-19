Amplía BinniBus recorrido de la ruta RA-19 Nandá hasta Telixtlahuaca

Fortalece la conectividad y acerca el transporte público a más comunidades de Valles Centrales

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus amplió desde este martes 18 de agosto, el recorrido de la ruta RA-19 Nandá, Viguera-San Pablo Huitzo, que ahora llega hasta Telixtlahuaca, con el propósito de fortalecer la conectividad y brindar mayores opciones de movilidad a las personas usuarias.

La directora del BinniBus, Karina Gómez Esteban destacó que este trayecto acerca el servicio de transporte público a más comunidades, de lunes a domingo, de 6:00 a 22:00 horas, con las tarifas habituales.

Además, agregó que la ampliación de esta ruta mejora la conexión entre distintas localidades de Valles Centrales, al ofrecer una alternativa de movilidad para quienes diariamente se trasladan por motivos laborales, escolares, comerciales y personales.

El BinniBus continuará trabajando para ampliar la cobertura del transporte público y atender las necesidades de movilidad de la población, mediante un servicio accesible, seguro y eficiente.