Celebra Salomón Jara Centenario del barrio de Xochimilco

Se develó una placa conmemorativa que reconoce los aportes hechos a lo largo de un siglo

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En un ambiente de júbilo, el gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la celebración del centenario de la integración de Santo Tomás Xochimilco como barrio del municipio de Oaxaca de Juárez, un evento que festeja la historia y aportes de este lugar emblemático de los Valles Centrales.

Al develar la placa que conmemora un siglo de este rincón de la ciudad, el mandatario estatal refirió que la riqueza cultural oaxaqueña no se entendería sin las grandes aportaciones de comunidades como ésta, la cual dota de identidad a la capital.

“Xochimilco es un barrio de enorme belleza arquitectónica, es un lugar donde todavía se respira la memoria de nuestros pueblos originarios, la solidaridad entre vecinos y el profundo respeto por la tierra, la vida y la cultura”, destacó.

En este tenor, la titular de la Secretaría de Turismo, Saymi Pineda Velasco, destacó que próximamente el Gobierno del Estado implementará un programa para el embellecimiento de las calles, edificios y comunidades de la capital.

Por su parte, el presidente municipal, Raymundo Chagoya Villanueva, destacó que, con una coinversión de 1 millón 500 mil pesos entre el ayuntamiento y el Gobierno Federal, se restaurará el acueducto de cantera de Santo Tomás Xochimilco.

El presidente del Comité Vecinal, Gerardo García Pérez, compartió que al conmemorar un siglo de identidad, tradiciones e historia, las y los habitantes celebran la memoria viva y el orgullo de pertenecer a Xochimilco.