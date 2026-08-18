«Raíces Viajeras», turismo social para el esparcimiento y disfrute de personas mayores

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno de Oaxaca realizó con éxito la primera etapa de Raíces Viajeras, «una experiencia que representa mucho más que un viaje; es la oportunidad de disfrutar, conocer y vivir Oaxaca», afirmó el Gobernador Salomón Jara Cruz.

Este programa de turismo social impulsado por la Primavera Oaxaqueña busca generar bienestar, convivencia y nuevas experiencias, para que las personas disfruten los destinos, cuenten con espacios de descanso y esparcimiento.

La titular de la Secretaría de Turismo del estado, Saymi Pineda Velasco, afirmó que se trata de un programa que parte de una convicción clara: que las personas adultas mayores, de entre 60 y 70 años, merecen vivir nuevas experiencias, conocer el estado y disfrutar de los destinos, siempre con acompañamiento, cuidado y dignidad.

Dicho programa comenzó formalmente el 11 de agosto del presente, y solo un día después, iniciaron a viajar. En la primera etapa se trabaja con 15 municipios de Valles Centrales.

Raíces Viajeras ha realizado tres salidas a Puerto Escondido, visitando las playas Puerto Angelito y Zicatela: el 12 de agosto con personas originarias de Oaxaca de Juárez, el 14 de agosto con personas de Santa Cruz Xoxocotlán y el 17 de agosto con beneficiarios de San Antonio de la Cal. En total, en esta primera semana se benefició a 144 personas.

El programa inicia desde la atención y valoración de cada una de las personas que viajarán; antes de cada salida, el Sistema DIF Oaxaca, en coordinación con la Sectur, realiza la valoración respectiva para conocer las condiciones de las personas participantes y otorgarles el acompañamiento.

Leticia Ramírez e Hilario Vásquez, quienes se beneficiaron del programa, expresaron su agradecimiento por la oportunidad de participar, así como el trato y la atención que brindaron en todo momento a cada una de las personas.

Esta estrategia gubernamental contempla la realización de 21 viajes a diversos destinos turísticos de la entidad y el beneficio a mil ocho personas adultas mayores.