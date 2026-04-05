“Oaxaca sacro”, de José Luis Guzmán Wolffer, un nuevo canon desde Oaxaca

SABINO MORTEM

Oaxaca Sacro, la obra más reciente de José Luis Guzmán Wolffer, surge no únicamente como un disco en el extenso y aun insuficientemente analizado campo de la música sacra latinoamericana, sino también como una intervención estética que tiene un impacto profundo; es una creación que no se restringe a reinterpretar la tradición, sino que la redefine desde sus raíces más arraigadas.

El disco, compuesto por un grupo de piezas que forman un recorrido sólido y profundamente significativo, propone una audaz síntesis entre el canto litúrgico occidental (gregoriano, polifónico y procesional) y las lenguas indígenas de Oaxaca: mixe, zapoteco, triqui, mazateco y mixteco. Esta decisión no es solo lingüística; más bien, es una postura política y estética.

La transformación del espacio sagrado

Desde su apertura, con Procesión “500 años”, Guzmán Wolffer define una poética precisa: la sacralidad no consiste en un relicario europeo trasladado a América, sino en un espacio híbrido en el cual lo indígena no es un ornamento, sino la base. La importancia de los metales, vinculados con la tradición y lo ceremonial de las bandas comunitarias oaxaqueñas, crea una fructífera tensión entre lo festivo y lo solemne, lo popular y lo litúrgico. En obras como “Requiem Aeternam” (canto gregoriano), esa tensión se intensifica, ya que el compositor no replica el modelo europeo, sino que lo somete a un tipo de desplazamiento sonoro; aquí, el tiempo parece expandirse: las líneas vocales, de una austeridad casi ascética, se mantienen sobre una estructura armónica que no intenta resolver, sino permanecer en un estado de suspensión ritual.

Territorio, idioma y rito

El álbum tiene como uno de sus mayores aciertos la manera en que trata las lenguas indígenas, considerándolas vehículos plenos de lo sagrado. Obras como “Ave Verum Mixe” o “Magnificat Mazateco” no operan solo como traducciones, sino que son reencarnaciones del texto litúrgico en una concepción elevada del mundo.

En estas obras, la prosodia de cada lengua cambia la música misma: las cadencias, los acentos y los silencios se rigen por una lógica diferente a la del latín eclesiástico, que es la de comunidades vivas en las que el lenguaje continúa siendo un acto relacional con el mundo. El resultado es profundamente conmovedor: no oímos una música “traducida”, sino que se ha reapropiado y reimaginado desde el territorio.

La dimensión comunitaria del sonido

La forma en que el álbum integra —ya sea de manera explícita o implícita— la idea de comunidad es un elemento que merece atención especial; la música, en la tradición de Oaxaca, no es un acto individual ni un objeto para observar desde lejos; es una actividad social, una trama que consolida la vida en comunidad. Guzmán Wolffer entiende esto claramente, por lo que sus arreglos no persiguen la exhibición de virtuosismo, sino la creación de un cuerpo sonoro en el que cada voz e instrumento desempeñan un papel dentro de una totalidad orgánica; en este sentido, irrumpe una ética de la escucha: cada componente se sostiene en relación con los demás. Incluso en los momentos de mayor densidad sonora, el discurso musical no se satura, sino que prioriza la claridad ritual; esto posibilita que el oyente no solo escuche, sino que “habite” la música, como si cada pieza fuera un espacio ceremonial al que se ingresa.

Temporalidades entrelazadas

La habilidad de entrelazar temporalidades es otra característica sobresaliente de Oaxaca Sacro; aquí, el pasado no se presenta como un archivo muerto, sino como una presencia activa que dialoga con el presente. Las referencias al canto gregoriano o a formas litúrgicas coloniales, no son citas arqueológicas, sino elementos vivos que adquieren nuevos significados al entrar en contacto con los sonidos contemporáneos; esta intersección temporal da lugar a una experiencia de escucha única: el oyente está al mismo tiempo en diferentes épocas; escucha ecos de la tradición europea, siente el vigor de las comunidades indígenas contemporáneas y, a la par, presencia la creación de un lenguaje nuevo.

El compositor como mediador cultural

Una habilidad que debe ser destacada con énfasis, en el trabajo de Guzmán Wolffer, es su capacidad para actuar como mediador entre mundos; en lugar de imponer una estética externa o limitarse a documentar una tradición, establece un espacio de interacción en el que diferentes sensibilidades y temporalidades coexisten sin jerarquías. Su escritura revela un sólido dominio técnico, ya sea en el manejo coral, en la orquestación para ensambles mixtos o en la articulación formal. Sin embargo, lo que verdaderamente destaca es su capacidad de escuchar lo que las tradiciones contienen, sin necesidad de forzarlas.

En un escenario donde la apropiación superficial de lo indígena continúa siendo una tentación común, Guzmán Wolffer ofrece algo mucho más intrincado: una integración respetuosa, informada y, principalmente, creativa.

La música como ofrenda

Quizá lo más importante de Oaxaca Sacro no se limita a su análisis formal o a su valor etnomusicológico; este disco encierra un aspecto que sobrepasa cualquier categoría crítica: un rasgo humano profundo. En muchos aspectos, escuchar estas piezas es como presenciar una ceremonia en la que el idioma se convierte en canto, la memoria se vuelve sonido y la historia —con sus fracturas, violencias y encuentros— se torna en un tipo de reconciliación posible.

José Luis Guzmán Wolffer no compone aquí para demostrar su conocimiento o para adherirse a una tendencia estética; lo hace, más bien, para entregar y ofrendar algo: una música que parece estar destinada no solo a ser escuchada, sino también a ser compartida, vivida y recordada. En esta acción hay ética y belleza profunda, ya que Oaxaca Sacro nos hace ver que la tradición musical oaxaqueña no es una huella del pasado, sino una fuerza viviente que continúa creando sentido; que las lenguas indígenas no son vestigios, sino maneras activas de pensamiento y de espiritualidad; que la música —cuando se hace con esta honestidad— tiene el potencial de ser un vínculo entre mundos que parecían estar separados. Por lo tanto, celebrar este álbum es celebrar algo más grande: la resistencia de las comunidades que han logrado preservar y cambiar su legado; la fuerza de una cultura que canta, incluso en tiempos difíciles; y, también, la posibilidad de que el arte sea un espacio de encuentro y no de imposición. En ese contexto, el trabajo de José Luis Guzmán Wolffer cobra mayor importancia, ya que no solo ha producido un disco excepcional; ha establecido una ruta en la que lo sagrado se expresa nuevamente en lenguas diversas, donde la música une en vez de dividir y donde la tradición no se repite, sino que renace; y eso —en la actualidad— no es algo menor; es una de las formas más necesarias de esperanza que tanto reclama nuestro pueblo. Sería necesario decirlo sin reservas, con la intención de que estas palabras lleguen a quien hizo posible esta obra: José Luis Guzmán Wolffer, lo que usted ha conseguido aquí no es solo música: es un acto de respeto transformado en sonido, una expresión de escucha profunda, una manera de devolverle a la palabra —y a las lenguas que la sostienen— su dignidad más atávica, patrimonial.

En una época en la que tantas cosas se simplifican y se maquillan, usted ha optado por el camino más arduo: el de entender antes que utilizar, el de dialogar en lugar de imponer, el de crear sin eliminar las huellas dejadas por aquellos que fueron antes; y eso es evidente, se percibe en cada acorde que no intenta imponerse, sino acompañar; en cada silencio que no es vacío, sino memoria; en cada decisión que muestra no solamente conocimiento, sino también conciencia.

Su música no trata de Oaxaca; se comunica con Oaxaca. Y en ese “con”, que es tan simple y a la vez poco habitual, se encuentra una ética, una postura y, por encima de todo, una forma de amor.

Gracias por hacernos presente que la tradición no es un obstáculo, sino un punto de partida; que lo sagrado no es exclusivo de una lengua; y que la música auténtica, además de oírse, se reconoce. Que esta obra llegue lejos; que descubra corazones abiertos, oídos atentos y memorias dispuestas a resonar. Y que usted siga este camino —riguroso, brillante, indispensable— en el que el arte no solo embellece el mundo, sino también lo hace más justo, más amplio y más humano, porque lo que ha hecho aquí no concluye en un álbum; comienza con él.