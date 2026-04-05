Inicia  IEEPCO foros regionales para consulta indígena y afromexicana

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IIEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana (DEECyPC) en coordinación con la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPCIA), en su calidad de Órgano Técnico, y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), como Órgano Garante, llevó a cabo el Primer Foro Regional de la etapa consultiva de la consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada dirigida a las personas, pueblos y comunidades indígenas, con el propósito de determinar la pertinencia y, en su caso, establecer los lineamientos aplicables en el reconocimiento indígena de un partido político local.

El arranque de los foros regionales tuvo lugar en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixes, en donde se dieron cita autoridades de Santa Maria Alotepec, Santa Maria Tlahuitoltepec, San Miguel Quetzaltepec, San Pedro Ocotepec, San Juan Juquila Mixes, Totontepec Villa de Morelos, Santa María Tepantlali, así como autoridades tradicionales y ciudadanía interesada de otros municipios.

A partir del 01 de abril y hasta el próximo 8 de mayo, el IEEPCO llevará a cabo un total de 16 foros regionales en distintas sedes del estado, en el marco de la consulta dirigida a los pueblos y comunidades indígenas, así como al pueblo afromexicano de Oaxaca.

Estos espacios de diálogo permiten recoger opiniones y propuestas para definir los requisitos que deberá cumplir un partido político local para ser reconocido como partido indígena.

El próximo Foro Regional se desarrollará en la ciudad de Tlaxiaco el 10 de abril, en donde las autoridades municipales y comunitarias podrán participar activamente. En caso de no poder asistir, podrán enviar su opinión a través del “Cuadernillo de Opinión” el cual deberá remitirse a la Oficialía de Partes del IEEPCO.

Asimismo, las personas indígenas y afromexicanas que no desempeñen cargos comunitarios también podrán participar mediante el correo electrónico consulta@ieepco.mx, así como a través de llamadas, mensajes de WhatsApp o Telegram a los números 951 119 62 34, 951 123 22 77 y 951 557 68 64. También pueden comunicarse a las oficinas de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana al teléfono 951 502 06 30, extensión 225.

Entre los municipios que han confirmado su participación como sedes de estos foros se encuentran la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Asunción Nochixtlán, Teotitlán de Flores Magón, Huautla de Jiménez, San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Pochutla, Santo Domingo Tehuantepec, San Francisco Cajonos y Zimatlán de Álvarez.

En este Foro estuvieron presentes la Encargada de Despacho de la DEECyPC, Carolina María Vásquez García, por parte de la SIPCIA, el jefe del Departamento de Consulta Previa, Libre e Informada Luis Francisco Ibáñez Arrazola, mientras que por la DDHPO participó el defensor adjunto Benedicto Salinas Hernández.

En los próximos días, el IEEPCO dará a conocer información sobre otras sedes donde se llevarán a cabo los foros regionales programados.