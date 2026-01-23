IEEPCO continúa acreditación de personas observadoras de la Revocación de Mandato

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- Este viernes, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en Sesión Extraordinaria Urgente, aprobó un cuarto bloque de acreditaciones de personas ciudadanas registradas para participar como observadoras en la Jornada de Revocación de Mandato, que se llevará a cabo el domingo 25 de enero.



Durante la sesión, se aprobaron 838 acreditaciones que cumplieron con los requisitos legales, documentales y procedimentales establecidos para participar en la observación del Proceso de Revocación de Mandato de la persona titular de la Gubernatura del Estado de Oaxaca, correspondiente al periodo constitucional 2022–2028.



La sesión se desarrolló de manera virtual y contó con la participación de la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, así como de las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas. Asimismo, estuvieron presentes los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas. También participó el secretario ejecutivo del Instituto, Graciano Alejandro Prats Rojas, además de las representaciones de los partidos políticos.



La Jornada de Revocación de Mandato se realizará el domingo 25 de enero, en un horario de 8:00 a 18:00 horas . La ciudadanía podrá consultar la ubicación de su casilla a través de la página oficial del Instituto www.ieepco.org.mx